Путинист Киркоров устроил истерику из-за санкций 16 5.11.2022, 11:57

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Российский певец не смог сдержаться во время концерта в ОАЭ.

Российский певец Филипп Киркоров, который то и дело попадает в скандалы, высказал недовольство западными санкциями против РФ, которая развязала войну против Украины.

Во время своего выступления в ОАЭ Киркоров осудил антироссийские санкции, в частности, запрет на въезд россиянам в западные государства, и заявил, что совсем скоро те страны, которые выступают против России, «пожалеют об этом», пишет novostivl.ru.

Однако по словам добрейшего поп-исполнителя, в России западные государства готовы простить, так как «русским гражданам свойственно великодушие».

«Им будет стыдно вспоминать об этом, а я буду все равно улыбаться и всех прощу. И мы простим, потому что мы великодушные, мы красивые, мы русские», — сказал путинист и матерщинник Киркоров.

Напомним, ранее Киркоров, который все никак не может простить певице Наргиз ее выпад в свою сторону и до сих пор исходит желчью по этому поводу, опозорился на концерте в Ташкенте.

Один из пользователей снял видео, где певец не просто не попадает в ноты, а еще и элементарно не успевает за музыкой. Кроме того, его голос хрипит и сипит и все этой действо в целом было мало похоже на песню.

Телеграмм-канал «Не Малахов» «прошелся» в очередной раз по репутации и данным певца. «Да, поп-король уже не тот. Живьем не тянет. На концерте в Ташкенте, где Киркоров все силушки потратил на оскорбления Наргиз, вышел вот такой вот конфуз», - написали они.

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