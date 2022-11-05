Двухуровневые квартиры и дворцы с бассейнами: как выглядит самое дорогое жилье в Беларуси 3 5.11.2022, 12:06

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Цены на «элитную» недвижимость в крупных городах выросли.

В прошлом году цены на недвижимость в столице снижались, в то время как в крупных городах страны они росли. Сколько хотят получить за свои квартиры и дома жители в регионах? «Куфар» нашел самые «весомые» предложения вторичного рынка.

Два уровня и близость к водоему

В Брестской области сейчас продается более 7300 квартир. Самые дорогие предложения, конечно, в областном центре. При средней цене квадратного метра 810 долларов стоимость некоторых квартир «улетает» за 200 и даже 300 тысяч долларов. За год рост стоимости жилья в Бресте составил 3%.

Вот пример одного из наиболее дорогостоящих вариантов. Квартира общей площадью 181.3 м² находится в самом центре Бреста — на улице Кирова, что всего в нескольких кварталах от главной туристической улицы города Советской. Здесь пять комнат и три санузла. Квартира расположена на 9-м и 10-м этажах кирпичного дома 1997-го года постройки.

За двухуровневые квартиры как правило просят много — это подтверждают и примеры из других регионов. На цену влияет большая общая площадь и редкость подобных предложений. Квадратный метр в этом предложении оценен в $1323 — на 39% выше, чем в среднем по Бресту.

Почти столько же, сколько квартир, продается в Брестской области частных домов и коттеджей — более 6300.Топовые по цене предложения находятся в диапазоне 600-800 тысяч USD.

На другом берегу Мухавца, буквально в двух шагах от Гершонского озера продается особняк, полностью подходящий под определение «Мой дом — моя крепость», как и написано в объявлении. За него просят $690 тысяч — по $1376 за м².

Здесь два этажа. Первый отдан хозяйственным нуждам и хобби: на нем располагаются гараж, баня, бассейн, тренажерный зал и зимний сад. На втором — пять спален и кухня-столовая. На ухоженном участке площадью 0.1334 га построены беседка, сарай и теплица.

Современный дизайн в новостройках и эксклюзивы в исторической застройке

Рынок недвижимости Гродненской области более лоялен к покупателям — средняя цена квадратного метра здесь не превышает $612, но за год она подросла уже на 3.4%. В областном центре, конечно, жилье продается дороже — в среднем по $741 за м².

Самые дорогие предложения в Гродно находятся в диапазоне от 100 до 200 тысяч долларов. Среди них вновь видим 2-уровневую квартиру в новостройке на окраине областного центра за 122 тысячи долларов ($1069 за м²).

Общая площадь 4-комнатной квартиры — 114.2 м². Высота потолков — 2.7 метра. На втором этаже находится единое пространство свободной планировки. В квартире выполнен современный ремонт.

В Гродно сохранилось много жилой исторической застройки. И поэтому здесь вполне реально найти уникальные предложения, которые вряд ли отыщутся где-то еще. Вот одно из них — 1-комнатная квартира, которая находится в самом центре, в доме на пешеходной улице Советской. В ней бережно сохранены приметы старины — стены очищены до кирпичной кладки, что придает квартире потрясающий колорит. Он поддерживается и дизайном. Например, подоконники выполнены из камня, а внутренние двери — из дуба. Однако там, где это необходимо, все сделано по-современному. Скажем, полностью заменены трубы и электропроводка.

Стоимость квартиры — 109 тысяч долларов ($1473 за м²). Учитывая эксклюзивность и местоположение, она абсолютно не кажется завышенной.

И этот вариант в Гродно — не единичный случай. Еще один пример — вот эта 3-комнатная квартира общей площадью 88.3 м². Она находится на первом этаже 2-этажного дома 1926-го года постройки, который признан историко-культурной ценностью. У квартиры отдельный вход с улицы, просторный подвал и придомовой огороженный участок площадью 12.28 соток.

Состояние квартиры далеко от идеального, но ее уникальность делает цену (149 тысяч USD) оправданной.

Впрочем, достаточно много на «Куфар Недвижимость» и более привычных вариантов современных особняков и коттеджей как в самом Гродно, так и в области. Топовые предложения находятся в диапазоне от 300 до 500 тысяч долларов.

Квартира с видом на дворец и дворец с двумя кухнями

В Гомельской области стоимость недвижимости одна из самых лояльных в стране. Средняя стоимость квадратного метра составляет 529 долларов. За год она выросла на 3.4%. В региональном центре цена выше — $665 за м².

Самая дорогая квартира в Гомеле продается за 300 тысяч USD. Это по $1363 за квадратный метр. Как и многие варианты из этой подборки, 5-комнатная квартира имеет два этажа. Но цена обусловлена не только этим. Дом, в котором жилье находится, расположен в центре города, на улице Крестьянской. Буквально напротив находится парк Гомельского дворцово-паркового ансамбля, дворец Румянцевых-Паскевичей и набережная Сожа. Кроме того, предложение отличает наличие подземного паркинга и круглосуточная охрана.

Самый дорогой дом в Гомеле обойдется в 400 тысяч долларов. У него огромная общая площадь — 427 квадратных метров, поэтому стоимость одного «квадрата» вполне щадящая — 937 долларов.

Вот как описывается масштабное строение в объявлении: «Два этажа, пять спален (в том числе, с гардеробной), две кухни, кладовые, три основных входа и два выхода в зону барбекю и на террасу». В доме есть бассейн. Естественно, участок благоустроен, на нем даже расположена детская площадка. Есть как отапливаемый гараж, так и открытая парковка на несколько автомобилей.

Квартиры до 200 тысяч долларов и коттеджи дороже 300 тысяч долларов

В среднем за квадратный метр в Могилевской области просят $554. За год он стал дороже на 4.7%. В областном центре стоимость выше — $688 за м².

Квартир дороже 200 тысяч USD в базе Куфар Недвижимость в этом регионе не продается. Вот один из наиболее дорогостоящих примеров — 2-комнатная квартира за 150 тысяч долларов, расположенная в новостройке. Она не выделяется ни расположением, ни планировкой, ни большой общей площадью. Стоимость формируется за счет стильного ремонта и качественных материалов: итальянская сантехника, гранит, керамогранит, массив дерева, дорогая встроенная бытовая техника.

Загородная недвижимость в Могилевской области заметно дороже — есть предложения в диапазоне от 300 до 400 тысяч долларов.

Самая дорогая недвижимость самого дешевого региона

В Витебской области не только самая дешевая недвижимость из всех регионов (в среднем $544 за м²) — ее стоимость продолжает снижаться. За год квадратный метр здесь стал дешевле на два доллара. Ситуация на местном рынке жилья следует за столицей.

Однако это не значит, что в Витебске не предлагается дорогостоящих объектов. Самая дорогая квартира в региональном центре продается за 310 тысяч долларов ($1267 за м²). Она находится в кирпичном доме 2004 года постройки на улице Гагарина. Здесь два уровня, два санузла, три просторные застекленные лоджии.

Самый дорогой дом в Витебске обойдется в 850 тысяч долларов. Впрочем, это даже не дом, а целая усадьба. Помимо 2-этажного коттеджа общей площадью около 1500 м² тут продается также 2-уровневый банный комплекс с бассейном и террасой. Есть и место для барбекю на берегу собственного пруда. А также гараж на два автомобиля.

Подкупает и местоположение — береговая полоса Западной Двины и сосновый лес вокруг. Все это — не просто в городской черте Витебска, а еще и совсем недалеко от центра города.

Также обратим внимание на дом за 687 тысяч долларов. Это абсолютно уникальный объект. 2-этажный старинный дом находится на улице Янки Купалы в историческом центре города, всего в 300 метрах от Ратуши. В доме расположены две 4-комнатные квартиры — площадью 91.6 м² и 98.3 м². Площадь земельного участка придомовой территории, предоставленного в аренду, составляет 1.8 сотки.

Только на площадке «Куфар Недвижимость» в Беларуси сейчас выставлены на продажу более 43 тысяч квартир и более 26 тысяч домов и коттеджей.

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