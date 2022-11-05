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Российский постпред в ООН Небензя попался «на крючок»

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  • 5.11.2022, 12:16
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Российский постпред в ООН Небензя попался «на крючок»

РФ проголосовала за резолюцию с осуждением самой себя.

Россия в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением самой себя. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«С 2005 года ежегодно РФ ставит на голосование манипулятивную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире. Сегодня доигралась: в ее же резолюцию мы вставили поправку: «РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма». Черная пятница РФ в ООН», – написал дипломат.

Он отметил, что постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя проголосовал за резолюцию, в которой содержится текст: «РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания тер агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом».

«Интересно, сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России и упоминанием о ее территориальной агрессии против Украины? Бросайте ссылки, если увидите, «честные» российские СМИ», – написал Кислица.

Резолюцию поддержало 105 стран, 52 проголосовали против, 15 воздержались.

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