Российский постпред в ООН Небензя попался «на крючок»1
- 5.11.2022, 12:16
- 7,518
РФ проголосовала за резолюцию с осуждением самой себя.
Россия в ООН проголосовала за резолюцию с осуждением самой себя. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
«С 2005 года ежегодно РФ ставит на голосование манипулятивную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире. Сегодня доигралась: в ее же резолюцию мы вставили поправку: «РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма». Черная пятница РФ в ООН», – написал дипломат.
Он отметил, что постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя проголосовал за резолюцию, в которой содержится текст: «РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания тер агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом».
«Интересно, сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России и упоминанием о ее территориальной агрессии против Украины? Бросайте ссылки, если увидите, «честные» российские СМИ», – написал Кислица.
Резолюцию поддержало 105 стран, 52 проголосовали против, 15 воздержались.
З 2005 щороку рф ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: «РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму». Чорна п’ятниця рф в оон https://t.co/wZh56z2juz pic.twitter.com/l7InZa2M46— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 4, 2022
Цікаво скільки російських ЗМІ напишуть про епічне голосування Нєбєнзі за текст з включеним засудженням росії і згадкою про її територіальну агресію проти України? Кидайте лінки, якщо побачите, «чесні» російські ЗМІ https://t.co/drGeSZ0Hvl— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 4, 2022