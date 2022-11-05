Что у Медведева на языке, то у Путина на уме 3 Леонид Невзлин

5.11.2022, 12:32

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Дело в реальности обстоит гораздо сложнее.

Если Дмитрий Медведев ведет свой телеграм в состоянии опьянения или до сих пор не может оправиться от потрясения, пережитого после сдачи должностей – президента в 2011 и премьер-министра в 2020, это понятно. Беда отдельно взятого человека, по воле случая вознесенного на самый верх и от этого рехнувшегося.

Конечно, голоса, которые руководят действиями человека и велят поймать Сатану – симптом либо белой горячки, либо шизофрении. Но по каким-то внутренним законам путинской стаи его нельзя сдать в больницу, а наоборот – надо держать при должности и даже позволять вести соцсети.

Дело в реальности обстоит гораздо сложнее: что у Медведева на языке, то у Путина и его окружения на уме. Они действительно так считают и оперируют именно такими образами и словами. А Медведеву, как самому непригодному ни к какому реальному делу члену стаи, поручено приучать окружающий мир к новому кремлевскому лексикону. Чтобы, когда о Люцифере заговорит Путин, а об Иблисе Кадыров, никто у виска уже не крутил.

Ходит сейчас версия, что это Медведев имитирует сумасшествие, чтобы избежать будущего суда. Не будьте наивными, кто бы ему позволил по своей воле имитировать такое публично! Суда он не избежит, знает об этом, поэтому и будет исполнять волю вожака стаи до последнего. Возможно, он и мечтает о сумасшедшем доме, но не дадут ему там спрятаться.

Леонид Невзлин, t.me

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