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«По всему маршруту перевернутые «Уралы»

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  • 5.11.2022, 12:33
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«По всему маршруту перевернутые «Уралы»

Колонна войск РФ в Украине влетела в свои же рвы.

В ночь на 5 ноября российская оккупационная группировка попала в масштабное ДТП на территории Украины.

О происшествии рассказал в Telegram «полевой командир» так называемой «ДНР», коллаборант и военный преступник Александр Ходаковский, передает dialog.ua.

Он уверяет, что группировка попала в ДТП по вине другого российского подразделения. Сколько оккупантов пострадало, он не сообщил. Однако, судя по его словам, авария была очень серьезной.

«Сегодня ночью ротация, которая возвращалась на базу с выключенными фарами на ночнике, влетела в ров, который за их спинами вырыли поперек дороги армейские смежники из энного корпуса», - сообщил Ходаковский.

Он уверяет, что командир инженерной службы ВС РФ, дав приказ вырыть эти рвы, «угробил все подъездные пути» и нарушил логистику своим же войскам.

«По маршруту из-за его художеств лежат перевернутые «Уралы», - пожаловался коллаборант. По всей видимости, бардак в рядах оккупационной группировки ВС РФ спустя 8 месяцев войны преодолеть не удалось.

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