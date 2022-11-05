«По всему маршруту перевернутые «Уралы»4
- 5.11.2022, 12:33
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Колонна войск РФ в Украине влетела в свои же рвы.
В ночь на 5 ноября российская оккупационная группировка попала в масштабное ДТП на территории Украины.
О происшествии рассказал в Telegram «полевой командир» так называемой «ДНР», коллаборант и военный преступник Александр Ходаковский, передает dialog.ua.
Он уверяет, что группировка попала в ДТП по вине другого российского подразделения. Сколько оккупантов пострадало, он не сообщил. Однако, судя по его словам, авария была очень серьезной.
«Сегодня ночью ротация, которая возвращалась на базу с выключенными фарами на ночнике, влетела в ров, который за их спинами вырыли поперек дороги армейские смежники из энного корпуса», - сообщил Ходаковский.
Он уверяет, что командир инженерной службы ВС РФ, дав приказ вырыть эти рвы, «угробил все подъездные пути» и нарушил логистику своим же войскам.
«По маршруту из-за его художеств лежат перевернутые «Уралы», - пожаловался коллаборант. По всей видимости, бардак в рядах оккупационной группировки ВС РФ спустя 8 месяцев войны преодолеть не удалось.