В центре Минска продается недорогая квартира с пианино 1905 года и старой немецкой мебелью 1 5.11.2022, 13:25

Жилье находится в доме на улице Октябрьской.

На улице Октябрьской в Минске — всего два жилых дома. Обычно тут продавалось по 1−2 квартиры, но сейчас их уже 6. Среди них мы нашли интересный вариант под ремонт. Стоит эта двушка недорого и в ней есть пианино 1905 года, а также старинная немецкая мебель, пишет realt.by.

Двухкомнатная квартира находится на третьем этаже кирпичной четырехэтажки 1957 года на Октябрьской, 8. Вот этот дом снаружи и вот это место на карте:

Площадь квартиры — 56,8 квадратного метра. Потолки — 2,92 метра.

В квартире нормальный ремонт, но в идеале, конечно, нужно делать ремонт под себя. Также тут остается вся техника и мебель: это в том числе и пианино 1905 года и старая немецкая мебель. Это все стильно можно вписать в современный интерьер.

Санузел в квартире раздельный. Балкон есть — он не застеклен и выходит в тихий двор.

Стоит эта квартира 79,9 тысячи долларов (1407 долларов за метр). Это недорого для такой локации и сталинки. К тому же возможен торг.

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