Врачи рассказали, от чего спасут десять косточек мандарина в день 5.11.2022, 13:39

Главное – знать меру в их употреблении.

Профилактикой процесса зарождения и развития онкологии в организме человека станет употребление одной-двух мандариновых косточек в день. А лечебная доза при онкологии – десять-двенадцать косточек. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, в косточках мандарина содержится витамин В17 – цианогенный гликозид. В малых дозах он действует как цитостатический, то есть противоопухолевый, препарат: убивает раковые клетки и тормозит рост клеток, которые потенциально ими могут стать.

Из семян мандарина в организме образуются микродозы цианида, который, как известно, является сильнейшим ядом. Но не стоит пугаться, главное – знать меру в их употреблении.

Переедание может вызвать отравление, особенно у детей.

Антиоксиданты в косточках мандарина благоприятно воздействуют на печень, ускоряя процессы очищения и самовосстановления.

Еще одна польза мандариновых косточек – наличие в них антиоксидантов, препятствующих старению организма. В косметологии их используют для борьбы с акне и розацеа, а также добавляют в пилинги и скрабы.

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