МОТ может стереть Лукашенко в порошок 8 Артем Черников

5.11.2022, 13:54

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Фото: ZUMA / Global Look Press

Диктатору пора поставить жесткие требования.

В Международной организации труда (МОТ) наконец-то вспомнили о белорусах. Только, к сожалению, вместо четкого и точечного удара по Лукашенко - снова предупреждение и рекомендации немедленно освободить и снять все обвинения c членов независимых профсоюзов. Иначе на конференции в марте 2023 года будут рассмотрены санкционные меры против Беларуси.

Безусловно, то, что вопрос о белорусских рабочих снова на повестке дня в столь масштабной организации, как МОТ говорит, что про нас не забыли, но стоит вспомнить, что такие предупреждения режиму Лукашенко летят уже третий год. В это время наши коллеги вынуждены сидеть за решеткой в ожидании очередной конференции, где проявят «глубокую озабоченность» проблемой Беларуси.

Нарушения трудовых прав рабочих начались не вчера и даже не в 2020 году. На протяжении долгих лет лукашизм игнорирует права трудящихся всех сфер, уничтожая при этом немногочисленные объединения, которые эти права защищали. Белорусский народ стал, возможно, единственным на целой планете, который неустанно просит ввести санкции против диктатуры в нашей стране. Тысячи писем от независимых организаций, сотни фактов нарушения прав человека, огромное количество политзаключеных и продолжающиеся репрессии, террористический захват самолета, полное соучастие в войне против мирной страны — разве этого недостаточно, чтобы стереть режим Лукашенко в порошок?

Членам Международной организации труда стоит также пересмотреть условия, которые они ставят диктатору. В то время, когда в нашей стране тысячи политзаключенных, по данным МОТ, в Беларуси арестованы или ограничены в свободе всего 23 члена профсоюзов. МОТ должна учитывать не только членов профсоюзов, а тысячи политзаключенных, среди которых большинство трудящихся. Обменять 23 человека за снятие санкций — любимое дело диктатора, которое он проворачивает после каждых своих политических поражений.

Давно пора перестать жить иллюзиями. Пока Лукашенко у власти, репрессии не прекратятся. Необходимо поставить ему более жесткие условия — освобождение всех политзаключенных и мирная передача власти. Иначе история с обменом повторится, а людоед просто найдет новых жертв.

Цена за молчание МОТ — уже не просто тюремные сроки отважным рабочим, которые открыто сопротивлялись режиму. Теперь это жизни украинцев. Пока ожидается очередная конференция, диктатор превратил Беларусь в плацдарм для атаки гражданских объектов Украины российскими ракетами. Чем дольше будет это молчание, тем сильнее Лукашенко ввяжется в эту войну. Поэтому действовать нужно решительно.

Введенные в 2021 году санкции работают в условиях экономического давления на Лукашенко, который сфальсифицировал результаты выборов. Но война, которую развязала Россия против Украины, внесла свои коррективы, которые теперь должны учитываться. Сейчас Беларусь — это оккупированная территория, которую нужно освобождать. Необходимо максимальное ужесточение санкций против режима, а также введение вторичных санкций против государств, которые способствуют их обходу. Это будет колоссальный вклад как в решение проблемы белорусов, так и в скорейшую победу Украины.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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