В Беларуси могут значительно подорожать услуги ЖКХ 6 5.11.2022, 14:00

3,754

Тарифы отвязали от курса доллара.

Правительство Беларуси отвязало индексацию коммунальных тарифов от доллара. Об этом говорится в постановлении №747, которым утверждено положение о порядке индексации тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые юрлицам системы Минжилкомхоза.

Документом установлено, что индексация тарифов проводится с учетом соотношения установленного Нацбанком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте, «используемой при установлении тарифов на коммунальные услуги», на дату оплаты юрлицом коммунальных услуг и курса белорусского рубля, указанного в решениях облисполкомов и Минского горисполкома.

При этом индексация тарифов обязательна в случае отличия официального курса белорусского рубля к используемой иностранной валюте от примененного Центробанком России официального курса российского рубля к доллару в размере 75 и более российских рублей за 1 доллар. С учетом девальвации белорусского и российского рубля услуги ЖКХ могут значительно подорожать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».