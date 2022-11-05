В Беларуси могут значительно подорожать услуги ЖКХ

В Беларуси могут значительно подорожать услуги ЖКХ6
- 5.11.2022, 14:00
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Тарифы отвязали от курса доллара.
Правительство Беларуси отвязало индексацию коммунальных тарифов от доллара. Об этом говорится в постановлении №747, которым утверждено положение о порядке индексации тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые юрлицам системы Минжилкомхоза.
Документом установлено, что индексация тарифов проводится с учетом соотношения установленного Нацбанком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте, «используемой при установлении тарифов на коммунальные услуги», на дату оплаты юрлицом коммунальных услуг и курса белорусского рубля, указанного в решениях облисполкомов и Минского горисполкома.
При этом индексация тарифов обязательна в случае отличия официального курса белорусского рубля к используемой иностранной валюте от примененного Центробанком России официального курса российского рубля к доллару в размере 75 и более российских рублей за 1 доллар. С учетом девальвации белорусского и российского рубля услуги ЖКХ могут значительно подорожать.