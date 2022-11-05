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Белорус в маске на бегу похитил со стройки инструменты своего должника

  • 5.11.2022, 14:24
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Белорус в маске на бегу похитил со стройки инструменты своего должника

Необычный случай произошел в районе Мачулищ.

Якобы в счет долга ранее неоднократно судимый 33-летний житель Беларуси похитил из бытовки стройплощадки в районе Мачулищ стройинструменты на сумму 1300 рублей, сообщает УВД Минского облисполкома.

То, как было совершено преступление, – в маске и бегом – попало на камеру видеонаблюдения, что и помогло сотрудникам Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД задержать предполагаемого преступника. Он в свою очередь не отрицал, что взял, но настаивал, что хозяин стройки его должник, и инструменты он взял в счет долга.

Мужчина неоднократно судим за имущественные преступления и ему, по возбужденному уголовному делу, за эту кражу грозит до трех лет лишения свободы.

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