Ученые обнаружили древнегреческую девушку в необычном венке

Ученые обнаружили древнегреческую девушку в необычном венке1
- 5.11.2022, 14:41
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Цветы для венка были сделаны из керамики.
Учеными обнаружен череп древнегреческой девушки с керамическим цветочным венком. Эти останки были датированы примерно 400-300 гг. до н.э. Этот череп в настоящее время находится в Новом археологическом музее Патры в Греции. Об этом пишет Greekreporter.
Этот окаменелый череп входит в коллекцию голов женщин и девочек, найденных на Северном кладбище в Патрах в эллинистический период. Патры в настоящее время являются третьим по величине городом Греции, региональной столицей Западной Греции на севере Пелопоннеса.
Эллинистический период истории является периодом греческой экспансии и завоеваний. Коллекция датируется примерно со времени смерти Александра Македонского (323 г. до н.э.) до возвышения Августа в Риме (31 г. до н.э.).
Керамика имела большое значение в Греции и древнем мире. В Греции обнаружены сохранившиеся керамические фигурки, возраст которых не менее 2500 лет. Керамический венок этой девушки находится в этом диапазоне.