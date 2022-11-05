Ученые обнаружили древнегреческую девушку в необычном венке 1 5.11.2022, 14:41

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Цветы для венка были сделаны из керамики.

Учеными обнаружен череп древнегреческой девушки с керамическим цветочным венком. Эти останки были датированы примерно 400-300 гг. до н.э. Этот череп в настоящее время находится в Новом археологическом музее Патры в Греции. Об этом пишет Greekreporter.

Этот окаменелый череп входит в коллекцию голов женщин и девочек, найденных на Северном кладбище в Патрах в эллинистический период. Патры в настоящее время являются третьим по величине городом Греции, региональной столицей Западной Греции на севере Пелопоннеса.

Эллинистический период истории является периодом греческой экспансии и завоеваний. Коллекция датируется примерно со времени смерти Александра Македонского (323 г. до н.э.) до возвышения Августа в Риме (31 г. до н.э.).

Керамика имела большое значение в Греции и древнем мире. В Греции обнаружены сохранившиеся керамические фигурки, возраст которых не менее 2500 лет. Керамический венок этой девушки находится в этом диапазоне.

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