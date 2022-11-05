А санитаров вызвать некому 6 Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

5.11.2022, 14:50

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И стоит Медведев с утра, похмельный, но весь в белом.

Сложно разбирать творчество Медведева не будучи наркологом. Такое ощущение, что Воланд снова навестил Москву и вместо Иванушки Бездомного наткнулся на Дмитрия Анатольевича. Тот повредился умом в соответствии с сюжетом, услышал голоса в сердце, вооружился атомной бомбой за неимением иконки и отправился ловить Люцифера.

«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис», - это цитата не из анамнеза, описывающего бред больного, а вполне себе из официального заявления человека, занимающего пост главы Совбеза.

Весь опус Медведева говорит о том, что внятного объяснения целей спецоперации нет даже в самом ближнем круге Путина. Есть какая-то земля, которая «наша», которая священна, на которой жили предки и на которой живут «наши люди». Вот за нее надо обязательно воевать и умирать. А как измеряется коэффициент священности земли? Северный Казахстан или территория стран Балтии – это все еще священно или уже нет? А Киев и окрестности? А Калининград он уже священный или еще недостаточно и можно отдать?

И стоит Медведев с утра, похмельный, но весь в белом и видит вокруг – стаю лающих собак из западной псарни, с ними – разномастная свора хрюкающих подсвинков, а за ними – сам Сатана. И сверкают очи Медведева, крестится он неистово и готов он идти в бой праведный. А санитаров вызвать некому.

Беда в том, что в результате всего этого коллективного бреда, сидящего в головах тех, кто определяет сейчас политику России, гибнут тысячи людей, страдают - миллионы.

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