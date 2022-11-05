Клуб в российской Костроме поджег военный, вернувшийся с фронта в Украине 12 5.11.2022, 14:53

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В результате пожара погибли 15 человек.

Российские власти задержали человека, который, предположительно, виновен в пожаре, произошедшем ночью в клубе «Полигон» в Костроме. В результате пожара погибли 15 человек. А предполагаемый его виновник, 23-летний Станислав Ионкин, в августе вернулся с войны в Украине, выяснило издание Baza.

По словам Baza, Ионкин с другими военными во время пребывания на фронте вез боеприпасы, когда начался обстрел. Его выбросило из машины и он сломал ногу. После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области, а затем он вернулся на родину в Костромскую область.

Долгое время Ионкин находился на больничном и в начале ноября отправился снова в воинскую часть для прохождения медкомиссии. Вчера вечером он созвонился с родственниками и сказал, что у него все хорошо. А после разговора с ними отправился в ночной клуб «Полигон», где вступил в драку и устроил фейерверк из сигнальной ракетницы, который привел к пожару и смерти 15 человек.

Клуб «Полигон» был, кстати, связан с властями. Местные СМИ сообщают, что его владельцем является депутат областной Думы от «Единой России», уроженец Азербайджана Ихтияр Илдыр-оглы Мирзоев.

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