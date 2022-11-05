«Увидела лукашенковский флаг – меня трясет» 2 5.11.2022, 15:01

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Фото: Белсат

Перед белорусским посольством в Варшаве прошла акция в поддержку политзаключенных.

Польские правозащитники из организации Amnesty International провели 4 ноября возле посольства Беларуси в Варшаве акцию солидарности с белорусскими политзаключенными, сообщает «Белсат». Участники акции зажгли напротив посольства более тысячи свечей (на самом деле политзаключенных в Беларуси намного больше, несколько тысяч - ред.).

«Это символическая форма поддержки. Но в это особое время – в начале ноября, – когда свечами и свечами чтят память об умерших, мы хотим вспоминать о живых. О людях в Беларуси, которых содержат в тюрьмах исключительно за их убеждения», – говорила представительница Amnesty International Polska.

«Увидела лукашенковский флаг – меня трясет»

Серое здание белорусского посольства в Польше утопало в темноте (акция проводилась в 19-й). Посольское здание смотрело на происходящее рядом слепыми черными глазницами. Не подавало никаких знаков жизни. Со стороны от здания, также в темноте, висел красно-зеленый флаг.

Фото: Белсат

«Первый раз за год увидела лукашенковский флаг – меня трясет», – признается белоруска, одна из участниц акции.

После вступительной речи символическое слово дали политзаключенной правозащитнице «Весны» Марфе Рабковой: в переводе на польский язык было озвучено последнее слово Рабковой на суде, который приговорил девушку к 15 годам колонии.

«Сколько нужно смелости, чтобы не делать плохого? Сколько нужно мужества, чтобы в пределах своей сферы влияния действовать согласно общечеловеческим канонам? Что нужно для того, чтобы разорвать цепь начавшегося зла? С чем мы все останемся, когда все закончится?» – спрашивала она у судей и прокуроров.

«Они невиновны. Это месть режима»

О том, что за решеткой, помимо Марфы Рабковой, находятся еще пять правозащитников «Весны» (Андрей Чепюк, Леонид Судаленко, а также руководители организации – нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, мВалентин Стефанович и Владимир Лабкович) напомнил в своей речи на акции сотрудник организации Дмитрий Соловьев.

Фото: Белсат

«Они ни в чем не виноваты, это просто месть режима. Я считаю, международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы все политзаключенные поскорее вышли на свободу и чтобы Беларусь стала свободной», – призвал Дмитрий Соловьев.

После этих слов пространство у посольства взорвалось криком – криком за Беларусь. Впервые акцию «Крик за Беларусь» провела беларусская активистка и художница Яна Шостак еще в 2020 году. Смысл перформанса в том, чтобы привлечь внимание к Беларуси, показать, что нельзя молчать о том, что делает лукашенковский режим. Сама Яна Шостак на акцию возле посольства приехать не смогла, но получилось громко.

«Нам понадобится куда больше свечей»

А после этого тонкий детский голосок выкрикнул: «Свободу политзаключенным!» Участники подхватывают и скандируют. Оказывается, участие в акции принимают маленькие дети политзаключенных Антонины Коноваловой и Сергея Ярошевича. Стоят возле бабушки – матери Антонины – Анны Коноваловой, держат плакат с надписью: «Маму и папу забрало войско таракана».

«Что нужно, чтобы разорвать цепь начавшегося зла? – повторяет Анна Коновалова вопрос Марфы Рабковой из ее последнего слова. – Я думаю, оружие. Ведь через некоторое время нам понадобится куда больше свечей – репрессии в Беларуси не прекращаются ни днем, ни ночью».

Женщина рассказывает, что редко получает письма от дочери, говорит, что ей тяжело. Но добавляет, что ее зятю Сергею Ярошевичу еще тяжелее. По последней информации, ему собираются усилить режим и перевести в крытую тюрьму, а возможно – и добавить срок (Сергей Ярошевич осужден на пять с половиной лет колонии усиленного режима).

Фото: Белсат

Тем временем люди начинают зажигать свечи. Их в десяток раз больше чем участников акции. Вдоль забора перед посольством стоят польские полицейские. На них также падает теплый свет от падающих звезд.

«Мы будем жить, когда Лука сдохнет»

Встречаемся взглядами с бывшим политзаключенным Игорем Банцером. Вопрос Марфы Рабковой о том, что нужно сделать, чтобы разорвать цепь зла, задаем и ему.

«Я, как человек, который себя назвал последним «рокэнрольщиком» восточной Европы, отвечу цитатой из Стаса Почобута, брата политзаключенного и журналиста Анджея Почобута. Была такая супергруппа Deviation, очень важная для беларусской независимой сцены, и Стас пел такую песню: «Мы будем жить, когда Лука сдохнет». Это музыкальная цитата», – отвечает Игорь Банцер.

Фото: Белсат

Некоторые свечи гаснут от порывов ветра. Их снова зажигают и переносят из тротуара в более защищенное место.

«Каждый свет, который мы зажигаем, включая внутри себя, так или иначе приведет нас к победе. Надо продолжать бороться, продолжать отстаивать свою позицию, а если надо – кричать, кричать на всю Европу, на весь мир. Главное – не задаваться, я считаю. Как говорят, самая густая тьма – перед рассветом. Так или иначе – он наступит», – говорит еще один участник акции белорус Александр Сущевский.

Фото: Белсат

Акция закончилась через час, но люди сразу не расходились. Молча смотрели, как разгораются свечи и как свет набирает мощи…