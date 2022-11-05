Воевал полтора часа: мобилизованный из Псковской области РФ установил «рекорд» в Украине 5.11.2022, 15:18

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Оккупанта забрали на войну с завода в Великих Луках.

Украинские защитники взяли в плен 27-летнего оккупанта, мобилизованного из Псковской области РФ. Он установил своеобразный «рекорд», поскольку с момента подготовки «мобика» до первого боя и попадании в руки ВСУ прошло всего полтора часа.

Об этом новоиспеченный захватчик признался в интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко. Видео доступно на YouTube-канале его коллеги Владимира Золкина.

На кадрах предстает оккупант Роман Александрович Димиденков (в соцсетях – Роман Правдин), 09.05.1995 года рождения. Он из города Великие Луки Псковской области. До мобилизации работал на заводе, имеет семью.

«Это рекордсмен по боевым действиям. Самый быстрый старт и самое быстрое попадание в плен: с момента, как его подготовили, привезли на позицию – полтора часа и плен», – отметил журналист.

Примечательно, что во время интервью пленный «мобик» лежал на кровати в исправительном учреждении и не вставал в течение часа разговора. У него видны царапины на лице.

Он объяснил, что перед тем, как воины ВСУ спросили его: «Жить хочешь?» и взяли в плен, он получил ранение – передвигаться может, но врачи рекомендовали ему постельный режим.

«Рекорд. 1 час 30 мин – и чмобик в плену», – прокомментировал «подвиг» россиянина журналист и активист Роман Бочкала.

В сети также добавили, мол, этому российскому оккупанту можно присвоить премию «самый шустрый «мобик».

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