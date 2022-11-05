Фактор «Вагнера»: подорвет ли Пригожин власть Путина 1 5.11.2022, 15:25

Частные армии приобретают все большее влияние в России.

В пятницу 4 ноября в российском Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр». В нем будут работать специалисты в области оборонных и информационных технологий для повышения обороноспособности России. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Открытие представительства ЧВК «Вагнера» и все возрастающее военное значение этой структуры, говорит, что Пригожин намерен стать субъектом политической борьбы в России – и это не сулит ничего хорошего действующему кремлевскому режиму, пишет apostrophe.ua.

Здание «Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге представляет собой современный небоскреб, построенный из стекла. Технологии строительства этого здания могут вызвать лишь приглушенный ропот в оккупированных Россией украинских городах, например, в Мариуполе, где после весенних боев до сих пор никто даже не пытался вставить выбитые окна. Об этом свидетельствует молчаливый протест в виде надписей на домах разрушенного города.

Но у основателя ЧВК «Вагнера», бизнесмена Евгения Пригожина, известного также как «повар путина», свои резоны. В стенах «Вагнер Центра» будут не просто вести делопроизводство и подписывать контракты с желающими пополнить ряды «Вагнера» - центр станет «хабом», где будут проводиться военные разработки и планироваться информационные операции. По словам самого Пригожина, если проект покажет свою «успешность и актуальность», то могут быть открыты его «филиалы» и в других городах России.

Масштабы эволюции организации Пригожина впечатляют. Существование частных военных компаний не предусмотрено российским законодательством, но это обстоятельство не помешало ЧВК «Вагнер» стать весьма влиятельной военной силой, составляющей конкуренцию ВС РФ.

До начала широкомасштабного российского военного вторжения на территорию Украины «вагнеровцы» представляли собой некое подобие иностранного легиона. Компания была создана в 2013 году и комплектовалась наемниками, имевшими боевой опыт. Они воевали в местах, где Россия имела интересы, но не хотела афишировать свое присутствие — на Донбассе в 2014 и 2015 годах, в боях в Сирии, Ливии, в Судане. Например, в Сирии официально действовало только российское авиакрыло. На неофициальном уровне сухопутную компоненту представляли именно «вагнеровцы». Сирийский боевой опыт далеко не всегда был «славным». Наемники Пригожина вспоминаются в связи со стремительным оставлением Пальмиры, пытками мирных сирийских граждан, а также разгромом под Хишамом, учиненным американскими войсками в ночь на 8 февраля 2018 года.

Весной 2022 года «вагнеровцы» были направлены и в Украину, но понесли тяжелые потери. С тех пор Евгений Пригожин относится к людскому ресурсу аккуратнее. Он посещает места лишения свободы, где вербует заключенных для последующих боевых действий в Украине. Сейчас на территории Украины воюют свыше 5000 «вагнеровцев». Помимо «зэков» среди них есть и бойцы, принимавшие участие и в других войнах. В «Вагнере» есть спрос практически на всех военных специалистов, включая летчиков и операторов РСЗО. Наемников Пригожина можно увидеть на бахмутском направлении, где они часто воюют лучше регулярных российских войск, поскольку их командиры более инициативны и быстрее принимают решения. К слову, попытки наступления под Бахмутом, где уже положено более 8 тысяч россиян, включая «вагнеровцев» - это победный кейс для Пригожина. Ему важно показать, что его бойцы воюют лучше российской армии, которая на ряде направлений только обороняется или отступает.

Общая численность подразделений ЧВК «Вагнер» оценивается в 20-30 тысяч человек (в Украине, напомним, находятся только 5 тысяч). Остальные - и среди них практически нет бывших заключенных — тренируются на российских полигонах, где негласно отрабатывается тактика ведения боев именно в российских городах. Кроме того, Евгений Пригожин все более активно влияет на процессы принятия политических и военных решений в Кремле. Именно Пригожин вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым способствовали смещению с поста командующего группировкой «Центр» в Украине генерала Александра Лапина и замене его на Андрея Мордвичева. Речь тут не о каких-то исключительных военных талантах последнего, а о его хороших отношениях с Кадыровым. Становится заметным влияние связки Пригожин — Кадыров — Суровикин на принятие кадровых решений в российской армии, которые выходят за рамки их полномочий.

История с Лапиным, к слову, серьезно разозлила генералов, которые, по слухам, хотят расправиться с Пригожиным и Кадыровым. Пока это всего лишь слухи, а вот атака Пригожина на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова — реальность. В частности Пригожин направил в генпрокуратуру заявление «о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников». Такие действия можно расценить как попытку оказать влияние на карьеру ставленников самого владимира путина, причем в его родном городе — Санкт Петербурге ("Вагнер Центр», напомним, также построен именно в Питере). Путин, пока никак не отреагировал на эти действия.

Между тем, формирование ЧВК «Вагнер» как альтернативного центра силы, равнозначного официальным структурам, подрывает путинскую вертикаль власти. В такой ситуации частная армия Пригожина неизбежно станет инструментом борьбы за власть, а сам Пригожин — фигурой, определяющей политическую повестку в самой России.

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