Назван продукт, ускоряющий сжигание жира на животе 5.11.2022, 15:31

1,236

Участницы эксперимента ели его в течение 12 дней.

Определенное количество висцерального жира необходимо для поддержания нашего здоровья, поскольку он находится глубоко в животе, защищая и изолируя наши органы. Но при его чрезмерном количестве человек рискует существенно ухудшить свое здоровье.

Отложения чрезмерного количества висцерального жира на животе могут привести к ряду проблем, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака, предупреждают врачи.

Об этом пишет «Страна здоровья».

Медики объясняют: отложение большого количества висцерального жира вызвано потреблением слишком большого количества калорий и недостаточной физической нагрузкой.

Но есть некоторые продукты, которые могут помочь вам избавиться от висцерального жира. Авокадо – отличный источник клетчатки. Благодаря этому оно может подавлять аппетит, позволяющий контролировать потребление калорий. В авокадо много омега-3 жирных кислот, которые повышают скорость метаболизма и ускоряют сжигание жира.

У женщин, которые ели авокадо каждый день в течение 12 недель, наблюдалось уменьшение висцерального абдоминального жира. Это выяснили ученые, которые разделили добровольцев на две группы. Одной группе давали блюда со свежим авокадо, в то время как другой группе давали пищу с аналогичными ингредиентами и калорийностью, но без авокадо. У участников женского пола, употреблявшие авокадо, отметили снижение соотношения висцерального жира к подкожному, что предполагает перераспределение жира от органов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».