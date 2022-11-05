Бойцы Нацгвардии разгромили скопление бронетехники РФ в Луганской области
- 5.11.2022, 15:33
Момент точного удара попал на видео.
Украинские воины нанесли удар по скоплению техники и живой силы врага в Луганской области. Нацгвардейцы ликвидировали 5 танков и 2 бронированных боевых машин.
Также уничтожены российские оккупанты, потери врага в живой силе уточняются. Момент точного удара на видео показали в Луганской областной военно-гражданской администрации.
«Бойцы 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага на Луганщине. В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированных боевых машин и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются», – отмечено в сообщении.