Бойцы Нацгвардии разгромили скопление бронетехники РФ в Луганской области 5.11.2022, 15:33

Момент точного удара попал на видео.

Украинские воины нанесли удар по скоплению техники и живой силы врага в Луганской области. Нацгвардейцы ликвидировали 5 танков и 2 бронированных боевых машин.

Также уничтожены российские оккупанты, потери врага в живой силе уточняются. Момент точного удара на видео показали в Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Бойцы 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению бронетехники и позициям врага на Луганщине. В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированных боевых машин и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются», – отмечено в сообщении.

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