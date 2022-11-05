Как белоруска пересекала границу с Литвой на самокате 3 5.11.2022, 15:44

3,474

В быстрых поездках за границу белорусам помогают самокаты и велосипеды.

В быстрых поездках за границу помогают самокаты и велосипеды: если ехать на них, то стоять в общей очереди не нужно. Или нужно? Наталья из Гродно рассказала autogrodno.by о своем опыте.

Девушка ездила на самокате вчера, 4 ноября.

– Подъезжаю на литовскую границу на самокате с уверенностью, что сейчас с ветерком проеду, прокачусь, не буду стоять. Подаю паспорт, а литовский пограничник мне говорит: «Нет девушка, вон там, видите конец очереди, вот туда и становитесь». Я пояснила, что всегда же проезжали без очереди, а он стал говорить, что вышел какой-то закон с сегодняшнего дня, что на самокате ты едешь в очереди как машины. Я начала включать «кота из Шрека» и он всеми правдами-неправдами меня пропустил, но сказал, что это было в последний раз, – объясняет Наталья.

Также вчера еще к одному знакомому Натальи были вопросы со стороны литовских пограничников, который тоже поехал мимо легковых автомобилей на самокате:

Официальных комментариев на этот счет у литовских пограничников журналисты не нашли.

Отметим, что передвижение на самокате и велосипеде даже при таком правиле будет значительно экономить время путешественника, потому что белорусская сторона пропускает велосипедистов и самокатчиков без очереди как в ПП «Привалка», так и в ПП «Берестовица».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».