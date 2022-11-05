В Германии глава «зеленых» призвала передать Украине активы россиян 3 5.11.2022, 15:53

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РФ должна оплатить гуманитарную помощь Украине и восстановление страны, заявила Рикарда Ланг.

Замороженные Германией активы попавших под санкции россиян необходимо направить на помощь Украине. Такое мнение высказала сопредседательница партии «Союз 90»/«зеленые» Рикарда Ланг (Ricarda Lang) в интервью еженедельной газете Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания в субботу, 5 ноября, пишет «Немецкая волна».

Учитывая приближение зимы и возрастающий военный ущерб, необходимо более активно предоставлять Украине гуманитарную помощь и предпринимать усилия по восстановлению страны, заявила она.

- Россияне пытаются перенести войну в другие части страны и уничтожить важнейшие объекты инфраструктуры, такие как районные котельни и электростанции. Это может привести к гуманитарной катастрофе, - подчеркнула Ланг, аргументируя, почему, с ее точки зрения, Россия уже сейчас должна нести расходы на оказание помощи Украине.

- Путин и его окружение несут ответственность за это безумие, поэтому он и его приближенные должны платить по счетам, - заявила Ланг. - Юридически это непросто, однако это было бы абсолютно справедливо. Тут нужно искать пути (для осуществления подобного сценария. - Ред.).

По сведениям «зеленого» политика, «только в Германии заморожено российских активов на несколько миллиардов евро». «В частности, это деньги российских олигархов. В масштабах Европы эта сумма еще выше», - пояснила она.

Заморозка активов российских олигархов в ЕС

По данным Еврокомиссии, к июлю 2022 года ЕС на фоне войны России против Украины заблокировал активы российских олигархов почти на 14 млрд евро.

После начала российского вторжения в Украину Брюссель внес в санкционные списки многих российских предпринимателей, которых обвиняют в поддержке войны. В начале марта в ЕС было создано спецподразделение для усиления сотрудничества стран-членов Евросоюза в деле выявления имущества российских олигархов. В результате через месяц было заморожено российское имущество на сумму в 29,5 млрд евро, включая средства российских олигархов и Банка России.

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