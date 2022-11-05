Что посмотреть и чему удивиться в Субботниках 2 5.11.2022, 16:10

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Вариант путешествия на один день.

В это раз intex-press.by отправился в деревню в Ивьевском районе, где есть очень красивый неоготический костел.

Как добраться

Субботники расположены в 18 километрах от райцентра Ивье. Они находятся в стороне от крупных автомагистралей, потому проще всего добираться туда на своем транспорте – автомобиль, мотоцикл, велосипед (в теплое время года). Можно и на поезде, но с пересадками в Лиде – ближайшая от деревни железнадорожная станция Гавья находится в 9 км от Субботников.

Что посмотреть

Во времена Витовта это местечко называлось Гераненами Монивидовыми и принадлежало знаменитому роду Радзивиллов. С 1545 года населенный пункт назвали Субботники.

В 1636 году при финансовой помощи маршала ВКЛ Альбрехта Радзивила в Субботниках был построен деревянный костел, который до нашего времени не сохранился.

Зато теперь в деревне есть стильный неоготический костел Святого Владислава, включённый в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, и имеющий интересную историю.

Здание было построено из красного кирпича в 1904-07 гг на деньги панов Владислава и Янины Умястовских, память о которых в костеле бережно хранят и до нашего времени.

В крипте храма находится и усыпальница графов Умястовских, где похоронен сам меценат строительства святыни Владислав Умястовский. Также на стенах костела можно увидеть большое количество мемориальных памяток в честь членов семьи Умястовских.

Большую ценность представляет красивейший некрополь этого рода, расположенный под основным алтарем костела. Создателями этого некрополя были мастера из Швеции, работавшие с 1834 по 1905 году. Материалами послужили гранит, мрамор, венецианская мозаика, из которой был выложен родовые гербы Умястовских.

Сам костел был частично разрушен во время Второй мировой войны и восстановлен в 1947 году. Советская власть запретила проводить богослужения в костеле. С 1962 года, и до начала 1980-х годов в костеле Святого Владислава не было своего постоянного настоятеля, однако местные жители все это время содержали храм на свои средства, поддерживали в надлежащем порядке и платили налоги. Во многом благодаря этому, внутри костела сохранился интерьер и росписи стен, которые завораживают приезжих туристов.

Совсем недалеко от храма течет живописная речушка Гавья, о происхождении названия которой белорусские, литовские и латышские историки спорят до сих пор. Скорее всего название произошло от балтского слова gauja (толпа).

Кстати, в Субботниках родилось много выдающихся личностей. Это и белорусский писатель Кастусь Травень, и белорусский христианско-политический деятель межвоенного периода Ян Позняк, и его внук, известный депутат Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва Зенон Позняк (дом, где он родился сохранился).

Где перекусить

В Субботниках есть магазины, где можно купить еду. Но, наверное лучше взять еду с собой, либо поехать отобедать в райцентр Ивье.

Где зачекинится в инстаграм

Таинственный осенний туман, пасмурное небо и красивейший неоготический костел в Субботниках – идеальное место для атмосферных осенних фотосессий.

Итог

Как много в Беларуси неизвестных широкому кругу населения местечек, где есть красивейшие памятники архитектуры со своей историей. И Субботники с ярким костелом, построенных на средства панов Умястовских – яркий тому пример. Так что, заправляйте автомобили, и навстречу готическому вайбу северо-западной Беларуси!

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