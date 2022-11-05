закрыть
5 ноября 2022, суббота, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне полностью покинули Херсонскую ОГА

3
  • 5.11.2022, 16:19
  • 5,896
Россияне полностью покинули Херсонскую ОГА

Оккупанты вывезли оттуда все ценное.

Российские оккупанты полностью покинули Херсонскую областную госадминистрацию (ОГА). Опубликованы кадры изнутри здания. Об этом сообщает местное издание «Мост».

- В здании Херсонской ОГА пусто. Россияне вынесли оттуда все ценное, оставив за собой только мусор, - говорится в сообщении.

Издание ссылается на видео собственного корреспондента, одного из первых, кто попал в здание. Однако официального подтверждения о бегстве россиян пока нет.

Вместе с тем СМИ пишут, что из кабинета главы ОГА исчезла мебель, телевизор и другое имущество.

- В кабинете главы облсовета по ценному остался только портрет Александра Самойленко и искусственная елка. В кабинетах чиновников, где жили россияне, покидали матрасы и другое имущество, - добавляют в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох