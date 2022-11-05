Россияне полностью покинули Херсонскую ОГА

Россияне полностью покинули Херсонскую ОГА3
- 5.11.2022, 16:19
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Оккупанты вывезли оттуда все ценное.
Российские оккупанты полностью покинули Херсонскую областную госадминистрацию (ОГА). Опубликованы кадры изнутри здания. Об этом сообщает местное издание «Мост».
- В здании Херсонской ОГА пусто. Россияне вынесли оттуда все ценное, оставив за собой только мусор, - говорится в сообщении.
Издание ссылается на видео собственного корреспондента, одного из первых, кто попал в здание. Однако официального подтверждения о бегстве россиян пока нет.
Вместе с тем СМИ пишут, что из кабинета главы ОГА исчезла мебель, телевизор и другое имущество.
- В кабинете главы облсовета по ценному остался только портрет Александра Самойленко и искусственная елка. В кабинетах чиновников, где жили россияне, покидали матрасы и другое имущество, - добавляют в сообщении.