Россияне полностью покинули Херсонскую ОГА 3 5.11.2022, 16:19

5,896

Оккупанты вывезли оттуда все ценное.

Российские оккупанты полностью покинули Херсонскую областную госадминистрацию (ОГА). Опубликованы кадры изнутри здания. Об этом сообщает местное издание «Мост».

- В здании Херсонской ОГА пусто. Россияне вынесли оттуда все ценное, оставив за собой только мусор, - говорится в сообщении.

Издание ссылается на видео собственного корреспондента, одного из первых, кто попал в здание. Однако официального подтверждения о бегстве россиян пока нет.

Вместе с тем СМИ пишут, что из кабинета главы ОГА исчезла мебель, телевизор и другое имущество.

- В кабинете главы облсовета по ценному остался только портрет Александра Самойленко и искусственная елка. В кабинетах чиновников, где жили россияне, покидали матрасы и другое имущество, - добавляют в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».