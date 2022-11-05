Политзаключенного из Бреста осудили на 3,5 года по «делу Зельцера» 3 5.11.2022, 16:27

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Приговор вынес судья Николай Сенько.

В Брестском областном суде 4 ноября завершилось разбирательство по уголовному делу Дмитрия Лагодича, которого обвинили в «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса) и «разжигании иной социальной вражды и розни» (ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело рассматривал судья Николай Сенько, гособвинение представляла прокурор Мария Бялт.

Политзаключенный Дмитрий Лагодич был задержан 30 сентября 2021 года в Бресте по уголовному делу, возбужденному за комментарии в интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и IT-специалиста Андрея Зельцера.

Сначала на Лагодича за комментарии завели дело по статье 369 УК («Оскорбление представителя власти»). Однако в ходе следствия обвинения изменились: появились ч. 1 и ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса («оскорбление Лукашенко») и ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса («разжигание социальной вражды и розни»).

В ходе суда выяснилось, что обвинение за оскорбление Лукашенко предъявлены за комментарий, оставленный еще 12 августа 2020 года в социальной сети «ВКонтакте». Тогда под своим именем Дмитрий прокомментировал новость на странице tut.by.

Судебный процесс длился три дня, вчера был оглашен приговор: лишение свободы в условиях общего режима сроком на 3 года и 6 месяцев.

Поддержите политзаключенного: СИЗО-7. 224030, г. Брест, ул. Советских пограничников, 37. Дмитрий Юрьевич Лагодич.

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