Четыре фильма с захватывающим сюжетом для субботнего просмотра 3 5.11.2022, 16:41

2,596

От них невозможно оторваться.

Если вы ищете интересный фильм, который будет держать вас в напряжении до последней минуты, то подборка «Униан» - то, что вам нужно.

«Гренландия»

К Земле приближается межзвёздная комета Кларка. Главный герой - Джон Гэррити, успешный строитель-эмигрант из Атланты. Однажды вернувшись домой после работы он получает СМС от правительства с приказом срочно собрать все самое необходимое, забрать жену и ребенка, и следовать на авиабазу Робинс для экстренной эвакуации.

В новостях сообщают, что огромный обломок кометы упал в Тампу, штат Флорида. Когда семья Джона выезжает на эвакуацию, сосед сообщает, что через два дня крупнейший обломок Кларка уничтожит планету. Джон понимает, что сообщение об эвакуации со всей улицы получил только он. Прибыв на авиабазу родители узнают, что их сына не могут взять на борт из-за его болезни.

«Послезавтра»

Глобальное потепление на Земле привело к выпадению огромных градин в Токио, торнадо с Лос-Анджелесе, снегопадам в Дели, затяжным ливням. Из-за шторма затопило Статую Свободы, что унесло большое количество жизней. Учёный-палеоклиматолог Джек Холл пытается предупредить Правительство США о надвигающейся гигантской климатической катастрофе, но никто не хочет его слушать.

Однако к его советам прислушиваются тогда, когда на Лос-Анджелес обрушиваются смерчи, разрушающие аэропорт и жилые массивы. Грядет температурное дно - до 100 градусов ниже нуля. Правительство прислушивается к плану эвакуации Холла, и эвакуирует население в Мексику, где надеется переждать катаклизмы.

«День независимости»

К Земле приближается огромный инопланетный корабль, от которого отделяются более мелкие и входят в атмосферу. Правительство США понимает, что неизвестные существа прибыли вовсе не с мирными целями, когда ночью они начали атаку на Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин, Рим, Москву, Пекин, Токио и другие города.

Пилот Стивен Хиллер заманивает один из кораблей пришельцев в Большой каньон. Тот падает и разбивается. Военные забирают выжившего инопланетянина к себе на базу и узнают от него, что пришельцы хотят «зачистить» землю от людей, выкачать все ресурсы и отправиться на следующую планету.

«Явление»

В северо-восточной части США жители по непонятным причинам массово совершают суицид. Данное явление быстро «подхватывают» ближайшие населенные пункты.

Люди совершают убийства даже в парках и на улицах. Сначала правительство считает, что это биологическая атака террористов. Учитель средней школы Эллиот Мур обсуждает со своими учениками пропажу пчел в нескольких штатах. В один из дней по новостям просят отменить занятие и покинуть город.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».