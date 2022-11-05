В Гродно на ремонт закрыли мост через Неман, а рядом возвели понтонную переправу 2 5.11.2022, 16:46

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Чтобы это значило?

В Гродно около Нового моста, который был закрыт на ремонт в сентябре этого года, через Неман возвели понтонный мост. Проверять переправу прибыл лично министр обороны Виктор Хренин, пишет «Зеркало».

Новый мост через Неман в Гродно по-настоящему совсем не новый. Он был построен в 1971 году в районе улицы Поповича. Это был второй автомобильный мост через реку в областном центре и на тот момент для жителей он, конечно, стал новым. Такое название и закрепилось. Реже сооружение называют Поповичским мостом.

Капитальный ремонт данного моста никогда не проводили. В 2019 году его обследовали специалисты «БелдорНИИ» и выявили ряд проблем, которые необходимо было устранить. Кроме этого, в декабре 2022 года заканчивается допуск эксплуатации моста, поэтому его включили в областную инвестпрограмму. На ремонт было выделено финансирование.

В сентябре этого года к ремонту наконец приступили. Сначала движение по мосту ограничили — строители начали снимать в крайних полосах асфальт. Планировалось, что работы продлятся три дня, мост откроют, а большим ремонтом специалисты займутся весной следующего года, однако через несколько дней мост закрыли полностью.

11 октября сооружение частично открыли: около моста с двух сторон были организованы разворотные площадки для общественного транспорта. Там пассажирам надо было выходить, проходить мост пешком по специальному коридору и снова пересаживаться на автобус или троллейбус.

В интервью провластной газете «Гродненская правда» «председатель» Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал, что объем работ по ремонту моста большой, завершить его планируют за пять месяцев.

— Пролетные строения можно использовать, но подушки, на которые они опираются, уже не пригодны. Нам предстоит серьезный инженерный этап — приподнять пролетные строения (а они весят много), поменять подушки, на которые они опираются, и аккуратно опустить их обратно. И все это фактически с самого моста. Проект технически сложный, но реализуемый. Мы видим, что работы ведутся в режиме семь дней в неделю, без выходных, чтобы оперативно решить те трудности, которые возникли в связи с этим у наших граждан, — сказал Караник.

«Власти» анонсировали сооружение понтонной переправы и 1 ноября военные инженеры приступили к ее возведению в 50 метрах от Нового моста.

— Технология усиления мостовых перекрытий будет сделана по варианту поднятия пролетных строений на 50 см. Это, конечно же, ускорит процесс ремонта моста, но здесь будут неудобства для движения пешеходов. На некоторое время все-таки придется переход, который оборудован по правой стороне моста, закрыть и перейти на переход по понтонному мосту. Займет это порядка 1,5−2 месяца, может и немного больше, но сроки ремонта от этого значительно сократятся, — говорил «председатель» Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

В минувшую пятницу, 4 ноября, работы по сооружению понтонной переправы были полностью завершены. Вечером того же дня временный мост инспектировал министр обороны Виктор Хренин.

Как сообщается, обошлись без торжественной церемонии открытия, хотя на понтонной переправе днем в минувшую пятницу и установили стойки с красной ленточкой.

Один из телеграм-каналов сообщил, что министр «лично испытал переправу перед открытием и первым пересек Неман по понтонному мосту вместе с руководством региона». Утром в субботу, 5 ноября, гродненцы уже могли воспользоваться переправой.

Сообщается, что с 8 ноября переходить с одного берега на другой пешеходы смогут только по понтону. Новый мост будет для них полностью закрыт.

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