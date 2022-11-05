Журналисты звонили по телефону родным Шойгу и Медведева, предлагая ехать на войну 2 5.11.2022, 17:02

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Как те реагировали?

Расследователи в России позвонили сыновьям и зятям высокопоставленных должностных лиц, которые являются приспешниками Путина. Всем им задавали вопрос о том, пойдут ли на войну, которую Россия начала против Украины.

Ответы «золотой молодежи» были разные. Они бросали трубку, удаляли чат, говорили, что им «некомфортно на это отвечать...». Остальные говорили, что пойдут, если их мобилизуют. Сын первого вице-премьера сказал, что «команды» думать о мобилизации не было.

Что сказал сын Медведева и зять Шойгу

Зять министра обороны РФ Сергея Шойгу Алексей Столяров женат на дочери Ксении Шойгу. В день звонка расследователей он улетал отдыхать в столицу Непала Катманду. Об этом свидетельствовали его соцсети, поскольку он – фитнес-блогер.

Вопрос о мобилизации он прочел, но ничего не ответил. Вероятно, отдыхать ему хотелось больше, чем погибнуть на войне, как это сделали уже более 75 тысяч российских граждан.

Сын заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева Илья сказал, что повестка из военкомата ему не приходила.

Вероятно, он такой неизвестный человек в России, что в военкоматах о нем забыли, как и о зяте Шойгу.

Бросили трубку во время разговора, услышав вопрос:

- зять первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко;

- сыновья первого заместителя главы администрации президента РФ Алексея Громова.

з Зять губернатора Московской области Андрея Воробьева на звонок не ответил, а чат после вопроса о мобилизации удалился. А сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова отказался отвечать на вопросы, заявив, что проводит время с семьей.

Вместо этого были такие, которые прокомментировали вопросы мобилизации по кремовским методичкам:

- сын главы МВД РФ Владимира Колокольцева сказал: «Я как патриот и гражданин своего государства всегда буду идти в его защиту. Если меня призовут и мобилизуют, я ответственно отнесусь и призовусь на фронт. Я не исключаю, что так и произойдет, потому что у меня очень правильных взглядов семья2;

- сын замминистра обороны Руслана Цаликова: «Есть призыв, есть обязательства, их надо выполнять. Почему не пошел добровольцем? А я какое отношение имею к военным силам? Есть военнообязанные, есть люди с военной специальностью. У меня нет военной специальности»;

- сын депутата Госдумы Ирека Богуславского: «А куда мне деваться? В подвале сидеть? Пока меня найдут и уголовное дело возбудят? Если мобилизация общая будет в стране и объявят военное положение – это последний край. Я думаю, все будут делать что-то, чтобы защитить свои земли, свои территории».

Отличился заявлением и сын депутата Госдумы Вячеслава Никонова: «Рад, что мобилизация закончилась, потому что попадал под нее. Если будет всеобщая, пойду воевать. За свою страну. Понимаю, с кем воюет Россия. А для чего это вопрос? Мне некомфортно на это отвечать...».

Вместо этого сыну первого вицепремьера России Андрея Белоусова «команды думать не давали», поэтому он говорит, что якобы пойдет воевать: «Есть законодательство, его надо выполнять. Все. Какая разница, за что воевать? К чему здесь идея? Если государство считает?», что надо, значит, надо. Я обычный военнообязанный гражданин России...».

...У меня думать команды не было на этот счет. Зачем об этом думать? Все сознательные люди понимают, что происходит. Почитайте государственные СМИ, обращения руководства, – цинично заявил Белоусов.

Примечательно, что Россия заявила о «частичной мобилизации» 21 сентября. Уже 31 октября сказали, что ее завершили. Однако обычные россияне продолжают получать повестки и сотнями погибают на войне в Украине.

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