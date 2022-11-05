«Легкие деньги вышли большим боком» 1 5.11.2022, 17:11

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Белорус честно рассказал, как хотел заработать на перевозке нелегальных мигрантов.

Несмотря на появление забора на белорусско-польской границе, белорусам в Польше продолжают поступать предложения работы по перевозке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока по территории Евросоюза. Мигранты, в основном, идут через Беларусь. Читатель MOST Сергей рассказал, как решил подзаработать на мигрантах, а в итоге попал в тюрьму и получил большой штраф.

Сегодня Сергей работает водителем грузовика и развозит товар по Польше. А ещё год назад он сидел в литовской тюрьме вместе с мигрантами и теми, кто их перевозит. Белорусу грозило до 8 лет заключения. Он не успел ничего заработать на мигрантах, но история с ними стала для него уроком — теперь он хочет предостеречь других.

Депрессия и работа по объявлению

Подзаработать на перевозке нелегальных мигрантов Сергей решил в конце 2021 года, в тот момент, когда те массово штурмовали границу Беларуси и Евросоюза. В интернете было большое количество заявок на перевозку.

— В тот момент я активно искал работу и был в депрессивном состоянии. До этого работал на стройке в Белостоке и повредил два пальца. Работать не мог и две недели сидел без работы и денег. Попробовал в такси. Было межсезонье, клиентов мало. За неделю грязными заработал 800 злотых — на еду и заправку машины и всё. Одним вечером наткнулся на объявление в Facebook — «высокооплачиваемая работа для водителей в Польше». Там сразу дали понять, что работа связана с перевозкой нелегальных мигрантов.

Сергей сначала отказался от такой работы, но через несколько дней наткнулся на подобное объявление в интернете и решил снова пообщаться с заказчиком.

— Мысли разные крутились в голове. Долго думал и решил рискнуть. Семья, кормить надо, а тут можно заработать хорошие деньги.

Беларус связался с так называемы работодателем в телеграм. Сначала переписывались, потом созвонились. Сергею подробно рассказали про работу и заработок.

— Обещали $200 за человека. В машину можно взять четырёх, $800 за рейс. Неплохо, подумал я. Говорили, что работа на регулярной основе и можно сразу начинать.

Сказали ехать в Литву

Сергей не стал медлить, взял арендованный автомобиль и ждал заказ — точку, чтобы забрать мигрантов. Первый заказ показался ему несложным: нужно было забрать в районе польско-белoрусской границы нелегалов и довести до немецкой границы.

— Поехал на адреналине. Немного проехал — и пришло сообщение, что мигрантов задержали и меняется точка. Заказчик сказал ехать в Литву. При этом предложил больше денег — $250 за мигранта. За рейс чистыми мог заработать $1000. Согласился рискнуть, сказал себе, что пойду до конца.

Белoрус переехал польско-литовскую границу. Ему скинули точку и сказали ждать на стоянке до того момента, пока мигрантов проведут через границу. Около пяти часов Сергей простоял, но на связь никто не выходил. Только под утро ему скинули новую точку уже на литовско-белoрусской границе, недалеко от Друскининкая.

Вместо мигрантов появились пограничники

— И туда я поехал. Понимал, что рисковал, но обратного пути не видел. Остановился на точке в лесу и стал ждать. Через несколько минут приехала машина с датскими номерами, а за рулем был украинец. Оказалось, что у нас был один и тот же заказчик. После нам пришло сообщение, что мигрантов уже ведут на точку. Мы ждали и волновались. Потом заказчик попросил точку нашего местонахождения, чтобы скорректироваться. Мы ему скинули — и спустя десять минут вместо мигрантов к нам выехали четыре машины литовских пограничников. Сказали выйти из машины и положить руки на капот. Наручники надели и всё… Называется, хотел заработать денег.

Мужчина считает, что все эти смены точек и ожидания, подводят к мысли, что его специально слили, чтобы дать возможность мигрантам выйти и другим курьерам заработать.

— Нас обыскали, забрали документы и повезли на погранзаставу. Там поместили в камеру. Спустя час пришел военный следователь, опросил меня и пересмотрел телефон. Я во всём сознался. Сказали ждать. Потом приехали полицейские и тоже допрашивали. Только после этого следователь дал позвонить семье, чтобы я мог им всё рассказать. Передал, что повезут в Вильнюс и будет суд. Мне сказали, что состава преступления в моих действиях нет, только мотив — хотел незаконно заработать денег.

Сидел с такими же бедолагами

В тот же день Сергея привезли в вильнюсскую тюрьму и поместили в камеру. На следующий день слушание и суд. Белoрусу предоставили адвоката и переводчика.

— Я всё рассказал, во всём сознался. Сказал, что совершил ошибку, был в отчаянии. Судья готов был меня отпустить, но прокурор запросил два месяца санкций — нахождение под следствием. Но так как я не гражданин Литвы, это означало арест.

На следующий после суда Сергея перевезли в автозаке в Каунас. Сначала определили в одиночку на карантин, потом в общую камеру.

— Я первый раз сидел, было волнительно. Сидел с такими же бедолагами, как я, которые тоже повелись на эти «лёгкие» деньги. Был с нами в камере мигрант и курьеры, которые возили таких, как он. Этот мигрант мне показался обычным парнем, который хотел нормально жить. Говорил, что если бы в его стране было всё нормально, то он не убегал бы куда-нибудь. Сидели со мной люди в основном из Украины, Беларуси и Польши. Были даже семьи — муж и жена. Все они хотели заработать на мигрантах и попались.

Лёгкие деньги вышли большим боком

В каунасской тюрьме Сергей провёл два с половиной месяца. Говорит, что нормально кормили и условия были приличные. Можно было ходить в спортзал и звонить родственникам — хоть каждый день, если ты не нарушитель.

— Я мог и больше просидеть. На очередном суде прокурор запрашивал для меня уже шесть месяцев, но судья посчитал, что мне не стоит больше сидеть. Решили освободить из зала суда и дали штраф — четыре тысячи евро. А арендованный автомобиль вернули владельцам.

Также миграционная служба на суде заявила, что в течение десяти дней белoрус должен вернуться в Польшу, так как у него польская виза. В Беларусь Сергею ехать было небезопасно.

— Так я вернулся в Польшу, пограничники пропустили. Сейчас работаю водителем. Если вернуть время обратно, то я бы не ввязывался в эту передрягу с мигрантами. Не успел заработать и получил срок — лёгкие деньги вышли большим боком. Сам виноват, что решился на такую работу. После отсидки стал по-другому на жизнь смотреть. Это урок для меня. К сожалению, бизнес на мигрантах продолжается и сегодня. Они переходят границу, реклама постоянно в интернете по поиску курьеров. Но я хочу сказать, что эти деньги этого не стоят. Вот бы повесили на границе баннер — «8 лет за перевозку нелегальных мигрантов», и я думаю, что многие остановились бы. Я бы точно сегодня остановился.

В Польше ликвидировали группировку, которая перевозила мигрантов

В июле 2020 года сотрудники пограничной службы Польши совместно с полицией провели ряд мероприятий, координируемых Европолом, и раскрыли трансграничную преступную группировку. Группировка помогала нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока перебираться из Беларуси в страны Западной Европы.

В Польше были задержаны десять человек, один пойман в Великобритании. Задержанным мужчинам — от 24 до 39 лет, все они жители Силезского воеводства. Один из них оказался лидером группировки, остальные являются его пособниками. Лидер вербовал «курьеров», которые перевозили от польско-белoрусской границы нелегальных мигрантов, из среды футбольных хулиганов. «Курьеры» перевозили нелегалов в Германию и Великобританию.

Процесс транспортировки нелегальных мигрантов начинался в Беларуси. Те пребывали в Беларусь, незаконно пересекали беларусско-польскую границу, с согласия беларусских пограничников, самостоятельно или с помощью так называемых «гидов».

После пересечения границы мигранты пересылали свою геопозицию. С этой точки их подбирали «курьеры» на арендованных автомобилях и перевозили нелегалов в Германию.

За перевозку одного нелегала в Германию преступная группировка получала от 1 000 до 2 000 евро. За провоз в Великобританию — от 11 000 до 13 000 евро.

Мигрантский кризис продолжается

По данным польских пограничников, после окончания строительства стены попыток незаконно пересечь польско-белорусскую границу стало в три раза меньше. И всё же мигрантам удаётся перебираться на польскую сторону, несмотря на риски получить травму. В основном они прибывают в Беларусь через Россию, а не напрямую с Ближнего Востока, как это было в 2021 году.

Ежедневно через белoрусско-польскую и белoрусско-литовскую границу пытаются перейти десятки нелегальных мигрантов. Все они держат путь в Евросоюз и пересекают границу при помощи белoрусских пограничников.

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