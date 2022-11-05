«Жалеть алкоголика не надо»3
- 5.11.2022, 17:51
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Три белоруса, страдавших от алкозависимости, рассказали, как ее победили.
Трое мужчин, имевших проблемы с алкоголем, рассказали nashaniva.com, с чего начиналась их пристрастие к спиртному, сколько длились запои и как они победили зависимость.
«Флакончик боярышника стоил как жетон на метро»
Алексею 50 лет. Впервые мужчина попробовал алкоголь в 12 — это был самогон. В деревне, куда Алексей приехал к бабушке, дети время от времени таскали этот напиток.
В 1992 году мужчина поехал из Минска учиться в Санкт-Петербург. Выбрал он театральный институт. Во время студенчества болезнь мужчины начала прогрессировать.
«Мог из-за пьянки не проснуться на занятия. Уже не я управлял водкой, а она мной», — говорит он.
В 1996-м Алексей женился на своей однокурснице. У пары родился сын.
«В университете я еще как-то продержался, закончил его, но проблема, конечно, была, — делится он. —
Когда понимаешь, что это болезнь, становится легче, ведь когда воспринимаешь это как социальную проблему, очень трудно жить. Не понимаешь, как ты, кажется, хороший человек, почему-то деньги из дома выносишь, одалживаешь, а потом не отдаешь».
Самый длинный запой у Алексея длился 9 месяцев. Он пил каждый день.
«Выходил из него после того, как меня побили где-то на улице, оказался в больнице. Но чаще пил по полгода. Остановиться получалось только тогда, когда не мог ходить или когда водка заканчивалась», — говорит он.
В конце девяностых Алексей из-за водки потерял семью, «стал жить в Санкт-Петербурге один и бомжевать».
Еще когда Алексей жил с семьей, он работал осветителем на местной киностудии. Но после перестал, и содержать семью мужчина уже не мог.
На вопрос, где он брал деньги, чтобы пить, Алексей отвечает, что для этого финансы не нужны.
«Утром идешь к метро, а там несколько десятков мужиков пьют пиво в киосках. Ты подходишь к ним со своим стаканом, в глаза им смотришь — и они наливают тебе. И ты уже готов.
Потом пошел, насобирал бутылок, сдал их, получил что-то, купил водки. Был еще такой «рынок просрочки». Там пиво стоило копейки, берешь несколько бутылок и пьешь. Потом их же сдать можно. Так и пропиваешь целый день.
Еще есть такая вещь, как «боярышник». Флакончик стоил, как жетон на метро. Вот и дилемма: на работу идти или боярышника выпить», — рассказывает он.
«Церковь не помогла, пили вместе с батюшкой»
У Алексея было много попыток бросить пить, но ему ничего не помогало.
«Торпеды», например, разные загонял, это еще в 1999-м было. Когда жена была беременна, я как-то год держался, не пил, а потом снова начал.
Про «торпеду» мне сказали, что она год держит. Я напился через полгода. Подумал, что черт с ним, с жизнью, умру так умру», — честно говорит он.
В начале нулевых Алексей вернулся из Санкт-Петербурга жить в Минск, так как там у него оставалась мать.
У него появилась работа в Сморгони: пошел строить церковь.
«Жил у батюшки, пел на клиросе. Церковь не помогла, вместе с батюшкой пили «Кагор».
Обращался к психологам — ноль результата. Помогли мне только группы анонимных алкоголиков, это бесплатно. Пошел я туда, когда не было выхода. Было это в 2003 году», — рассказывает он.
Осмысление, что это болезнь, к мужчине пришло только в группе анонимных алкоголиков.
«Чувство вины не дает жить, — объясняет он. — А когда сам себе говоришь, что это не ты, а болезнь, становится легче. Начинаешь что-то делать.
Когда я пытался перестать пить, ставил «торпеды», то я нашел себе замену — начал ходить в казино. Там проиграл много денег, был должен людям, у которых занимал. В Минске тяжело работал потом, чтобы отдать.
Все зарплаты передавал своей матери, чтобы не пропить. И она даже со мной ездила отдавать долги, не доверяла, так как я мог снова проиграть эти деньги либо пропить.
Когда бросил пить, мне была нужна какая-то замена. Помню, что стал играть в бильярд. Мог каждый день там пропадать».
«Для алкоголика чем хуже, тем лучше»
В 31 год, с помощью групп анонимных алкоголиков, Алексей смог бросить пить.
Не употребляет алкоголь мужчина уже 19 лет. Сейчас у него появилась гораздо более приятная «зависимость».
«Не поверите, но я танцую, начал заниматься сальсой. Пошел вообще туда, чтобы познакомиться с девушками, так как разучился с ними общаться. Пошел за девушками, а захватили танцы», — рассказывает он.
Со своим сыном Алексей повидался через два года после того, как стал оставаться трезвым.
«Ему тогда было 4 года. С тех пор жена стала мне его доверять, начал им помогать.
Нужно найти мотивацию, чтобы бросить пить. Никто не поможет, если у самого алкозависимого человека нет желания.
Я считаю, что для алкоголика, чем хуже, тем лучше. Как ни парадоксально, но иногда семья мешает алкоголику бросить пить. Жена его ждет, готовит кушать. А так, если ты сам за себя должен отвечать, мозги становятся на место. Жалеть алкоголика не надо.
Моя мотивация еще была в том, что людям вокруг было только хуже от меня. С этим трудно жить.
Также сын маленький был, я хотел участвовать в его жизни, но все никак не мог выкарабкаться. С ним я был всегда искренен. Ни разу ему не соврал, говорил, как оно есть. Рассказывал ему, почему несколько лет не пил, а в Питер не ехал. Я боялся тогда, что останусь там один и сорвусь снова», — рассказывает Алексей.
«Пил в исследовательских целях»
Александру (имя изменено) 24 года. Недавно он окончил университет и пошел работать в бизнес, который основали его родители.
Пять лет своей жизни парень пил. Первое его знакомство с алкоголем произошло, когда Александр был еще студентом. Тогда, в 18 лет, он начал ходить с компанией однокурсников в бары.
Впоследствии друзья развлекаться таким образом перестали, а у Александра привычка ходить пить осталась.
«Из-за того, что было много учебы, а после работы пить в будние дни не получалось, делал это по выходным на Зыбицкой», — говорит он.
Александр из состоятельной семьи, парень жил отдельно от родителей и получал от них карманные деньги, большую часть которых спускал в барах.
Родители не знали, что у их сына алкозависимость, так как они редко виделись.
«Иногда денег мне не хватало, просаживал много на алкоголь — около 400 долларов в месяц. У родителей возникал вопрос, как у меня получается так быстро тратить. Я лгал, придумывал какие-то расходы», — делится он.
Первые несколько лет Александр мог выпить с друзьями литр вина за раз. Когда стал ходить один-до полутора литров крепкого алкоголя.
«Мне было просто интересно знакомиться с людьми, барменами, — объясняет он. — Пробовал все, что мне предлагали. Можно сказать, что все было в исследовательских целях, меня заинтересовала атмосфера баров, стал ее изучать. Закончилось все тем, что я напивался до такого состояния, что не мог стоять на ногах.
Понятно, что алкоголь раскрепощает. Возможно, он помогал мне поднять свою самооценку за счет того, что я становился смелее, более дерзким, был готов на какие-то поступки. Мог, например, после пьянки подраться с кем-нибудь, с девушками завести интересные отношения».
Парень говорит, что в его семье много алкоголя употреблял дедушка. Также и его отец не был против выпить.
«Я помню, как в детстве мне говорили, что алкоголь — это зло, но я был непослушным сыном. Всегда старался делать все наперекор.
Я долго держался, до 18 лет ничего из алкоголя не употреблял. Но потом появилась компания и начал», — говорит он.
Понял Александр, что он не может без алкоголя в момент, когда на работе почувствовал сильное желание выпить.
«Хотел все кинуть и поехать пить, — говорит он. — Я решил, что раз меня ломает, надо сделать паузу. Например, начать ходить в бар через неделю. Но не смог, сорвался. Купил какой-то алкоголь, выпил его дома и мне это понравилось. Оказалось, что уютно».
Когда в очередной раз Александр пил один дома, к нему неожиданно приехал отец. Парень был в почти бессознательном состоянии.
«Он подошел, вылил остаток в умывальник, и сказал, чтобы я шел спать. Ночью я проснулся от того, что первый раз в жизни меня тошнило. После утром мы с отцом поговорили, он сказал, что это неправильно, я пообещал, что перестану. Год уже не употребляю.
Наверное, не столько разговор с отцом повлиял, сколько эстетическая часть процесса рвоты и сам факт произошедшего. Я всегда считал, что я непробиваемый и мне алкоголь не вредит, но «переобулся» за одну ночь», — рассказывает он.
Отец парня никому не рассказал, что у его сына есть алкозависимость — ему самому от этого было больно.
Александр понял, что принес горе своим близким.
«Я стал более нервным, у меня также ухудшалась память, выпадали волосы. В целом я стал менее выносливым. Когда употреблял алкоголь, физической активности не было, а потом вернулся к ней и понял, что мне в два-три раза труднее заниматься», — говорит он.
Алкозависимым людям Александр советует понять, что вокруг них целый невероятный мир, а жить в нем не дает какая-то бутылка.
«Я думаю, что нужно посмотреть на себя, понять, что вы чувствуете после пьянки. Не бойтесь изменить жизнь, ведь она точно станет лучше, ярче», — говорит он.
«Моя мотивация бросить пить — желание жить»
Владиславу (имя изменено) 38 лет. Мужчина работает в сфере строительства, занимает высокую должность.
Страдал от алкозависимости Владислав 23 года. Начал употреблять алкоголь в 15.
«Начиналась моя зависимость, наверное, стандартно — со школьной дискотеки.
В целом в моей семье мой отец и оба дедушки были алкоголиками. Уже после 30 это стало частью меня. Когда употребляешь какой-то алкоголь, становится легче, проблемы отходят на второй план.
Вечером приходил домой, выпивал, назавтра снова. На выходных, когда никуда ехать не надо, тоже пил. Организм требовал все большую и большую дозу алкоголя. Чем она больше, тем сложнее переработать», — рассказывает мужчина.
По словам Владислава, его родные знали, что он алкозависимый, но сделать с этим ничего не могли.
«У жены были периодические истерики, претензии, — говорит он. — Вообще мужчина от алкоголизма не страдает, он наслаждается, страдают окружающие».
Этим летом Владислав смог остановиться.
«Не знаю, каким чудом это получилось. Неделю меня трясло. Осознал и признал, что я алкоголик, а потом начал искать пути решения. Совершенно случайно наткнулся на книгу Лаврентия Губина «Личный путь к свободе. Алкоголизм». Довольно доступно и мотивировано для того, кто реально хочет вырваться из этого плена.
Полностью пока освободиться, правда, не удалось. Раз в месяц могу пропустить пиво или стакан виски, но того мучительного желания и последующей безвольности уже нет», — делится Владислав.
На вопрос, какая мотивация была у мужчины, чтобы завязать с алкоголем, он отвечает, что ему очень хотелось жить.
«Не быть ущербным каким-то. От постоянного употребления алкоголя стало болеть сердце, остальные органы. В определенный момент понял, что могу просто умереть», — объясняет он.
Владислав советует алкозависимым в первую очередь признать, что они таковыми являются.
«Дальше человек сам решит, каким образом он хочет с этим бороться, — рассказывает он. - Еще советую физическую активность. Я начал бегать. Когда принимаешь алкоголь — отраву — организм выделяет эндорфин, гормон счастья. Так вот, если занимаешься физической активностью, то он тоже выделяется».