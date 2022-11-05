«Жалеть алкоголика не надо» 3 5.11.2022, 17:51

4,654

Три белоруса, страдавших от алкозависимости, рассказали, как ее победили.

Трое мужчин, имевших проблемы с алкоголем, рассказали nashaniva.com, с чего начиналась их пристрастие к спиртному, сколько длились запои и как они победили зависимость.

«Флакончик боярышника стоил как жетон на метро»

Алексею 50 лет. Впервые мужчина попробовал алкоголь в 12 — это был самогон. В деревне, куда Алексей приехал к бабушке, дети время от времени таскали этот напиток.

В 1992 году мужчина поехал из Минска учиться в Санкт-Петербург. Выбрал он театральный институт. Во время студенчества болезнь мужчины начала прогрессировать.

«Мог из-за пьянки не проснуться на занятия. Уже не я управлял водкой, а она мной», — говорит он.

В 1996-м Алексей женился на своей однокурснице. У пары родился сын.

«В университете я еще как-то продержался, закончил его, но проблема, конечно, была, — делится он. —

Когда понимаешь, что это болезнь, становится легче, ведь когда воспринимаешь это как социальную проблему, очень трудно жить. Не понимаешь, как ты, кажется, хороший человек, почему-то деньги из дома выносишь, одалживаешь, а потом не отдаешь».

Самый длинный запой у Алексея длился 9 месяцев. Он пил каждый день.

«Выходил из него после того, как меня побили где-то на улице, оказался в больнице. Но чаще пил по полгода. Остановиться получалось только тогда, когда не мог ходить или когда водка заканчивалась», — говорит он.

В конце девяностых Алексей из-за водки потерял семью, «стал жить в Санкт-Петербурге один и бомжевать».

Еще когда Алексей жил с семьей, он работал осветителем на местной киностудии. Но после перестал, и содержать семью мужчина уже не мог.

На вопрос, где он брал деньги, чтобы пить, Алексей отвечает, что для этого финансы не нужны.

«Утром идешь к метро, а там несколько десятков мужиков пьют пиво в киосках. Ты подходишь к ним со своим стаканом, в глаза им смотришь — и они наливают тебе. И ты уже готов.

Потом пошел, насобирал бутылок, сдал их, получил что-то, купил водки. Был еще такой «рынок просрочки». Там пиво стоило копейки, берешь несколько бутылок и пьешь. Потом их же сдать можно. Так и пропиваешь целый день.

Еще есть такая вещь, как «боярышник». Флакончик стоил, как жетон на метро. Вот и дилемма: на работу идти или боярышника выпить», — рассказывает он.

«Церковь не помогла, пили вместе с батюшкой»

У Алексея было много попыток бросить пить, но ему ничего не помогало.

«Торпеды», например, разные загонял, это еще в 1999-м было. Когда жена была беременна, я как-то год держался, не пил, а потом снова начал.

Про «торпеду» мне сказали, что она год держит. Я напился через полгода. Подумал, что черт с ним, с жизнью, умру так умру», — честно говорит он.

В начале нулевых Алексей вернулся из Санкт-Петербурга жить в Минск, так как там у него оставалась мать.

У него появилась работа в Сморгони: пошел строить церковь.

«Жил у батюшки, пел на клиросе. Церковь не помогла, вместе с батюшкой пили «Кагор».

Обращался к психологам — ноль результата. Помогли мне только группы анонимных алкоголиков, это бесплатно. Пошел я туда, когда не было выхода. Было это в 2003 году», — рассказывает он.

Осмысление, что это болезнь, к мужчине пришло только в группе анонимных алкоголиков.

«Чувство вины не дает жить, — объясняет он. — А когда сам себе говоришь, что это не ты, а болезнь, становится легче. Начинаешь что-то делать.

Когда я пытался перестать пить, ставил «торпеды», то я нашел себе замену — начал ходить в казино. Там проиграл много денег, был должен людям, у которых занимал. В Минске тяжело работал потом, чтобы отдать.

Все зарплаты передавал своей матери, чтобы не пропить. И она даже со мной ездила отдавать долги, не доверяла, так как я мог снова проиграть эти деньги либо пропить.

Когда бросил пить, мне была нужна какая-то замена. Помню, что стал играть в бильярд. Мог каждый день там пропадать».

«Для алкоголика чем хуже, тем лучше»

В 31 год, с помощью групп анонимных алкоголиков, Алексей смог бросить пить.

Не употребляет алкоголь мужчина уже 19 лет. Сейчас у него появилась гораздо более приятная «зависимость».

«Не поверите, но я танцую, начал заниматься сальсой. Пошел вообще туда, чтобы познакомиться с девушками, так как разучился с ними общаться. Пошел за девушками, а захватили танцы», — рассказывает он.

Со своим сыном Алексей повидался через два года после того, как стал оставаться трезвым.

«Ему тогда было 4 года. С тех пор жена стала мне его доверять, начал им помогать.

Нужно найти мотивацию, чтобы бросить пить. Никто не поможет, если у самого алкозависимого человека нет желания.

Я считаю, что для алкоголика, чем хуже, тем лучше. Как ни парадоксально, но иногда семья мешает алкоголику бросить пить. Жена его ждет, готовит кушать. А так, если ты сам за себя должен отвечать, мозги становятся на место. Жалеть алкоголика не надо.

Моя мотивация еще была в том, что людям вокруг было только хуже от меня. С этим трудно жить.

Также сын маленький был, я хотел участвовать в его жизни, но все никак не мог выкарабкаться. С ним я был всегда искренен. Ни разу ему не соврал, говорил, как оно есть. Рассказывал ему, почему несколько лет не пил, а в Питер не ехал. Я боялся тогда, что останусь там один и сорвусь снова», — рассказывает Алексей.

«Пил в исследовательских целях»

Александру (имя изменено) 24 года. Недавно он окончил университет и пошел работать в бизнес, который основали его родители.

Пять лет своей жизни парень пил. Первое его знакомство с алкоголем произошло, когда Александр был еще студентом. Тогда, в 18 лет, он начал ходить с компанией однокурсников в бары.

Впоследствии друзья развлекаться таким образом перестали, а у Александра привычка ходить пить осталась.

«Из-за того, что было много учебы, а после работы пить в будние дни не получалось, делал это по выходным на Зыбицкой», — говорит он.

Александр из состоятельной семьи, парень жил отдельно от родителей и получал от них карманные деньги, большую часть которых спускал в барах.

Родители не знали, что у их сына алкозависимость, так как они редко виделись.

«Иногда денег мне не хватало, просаживал много на алкоголь — около 400 долларов в месяц. У родителей возникал вопрос, как у меня получается так быстро тратить. Я лгал, придумывал какие-то расходы», — делится он.

Первые несколько лет Александр мог выпить с друзьями литр вина за раз. Когда стал ходить один-до полутора литров крепкого алкоголя.

«Мне было просто интересно знакомиться с людьми, барменами, — объясняет он. — Пробовал все, что мне предлагали. Можно сказать, что все было в исследовательских целях, меня заинтересовала атмосфера баров, стал ее изучать. Закончилось все тем, что я напивался до такого состояния, что не мог стоять на ногах.

Понятно, что алкоголь раскрепощает. Возможно, он помогал мне поднять свою самооценку за счет того, что я становился смелее, более дерзким, был готов на какие-то поступки. Мог, например, после пьянки подраться с кем-нибудь, с девушками завести интересные отношения».

Парень говорит, что в его семье много алкоголя употреблял дедушка. Также и его отец не был против выпить.

«Я помню, как в детстве мне говорили, что алкоголь — это зло, но я был непослушным сыном. Всегда старался делать все наперекор.

Я долго держался, до 18 лет ничего из алкоголя не употреблял. Но потом появилась компания и начал», — говорит он.

Понял Александр, что он не может без алкоголя в момент, когда на работе почувствовал сильное желание выпить.

«Хотел все кинуть и поехать пить, — говорит он. — Я решил, что раз меня ломает, надо сделать паузу. Например, начать ходить в бар через неделю. Но не смог, сорвался. Купил какой-то алкоголь, выпил его дома и мне это понравилось. Оказалось, что уютно».

Когда в очередной раз Александр пил один дома, к нему неожиданно приехал отец. Парень был в почти бессознательном состоянии.

«Он подошел, вылил остаток в умывальник, и сказал, чтобы я шел спать. Ночью я проснулся от того, что первый раз в жизни меня тошнило. После утром мы с отцом поговорили, он сказал, что это неправильно, я пообещал, что перестану. Год уже не употребляю.

Наверное, не столько разговор с отцом повлиял, сколько эстетическая часть процесса рвоты и сам факт произошедшего. Я всегда считал, что я непробиваемый и мне алкоголь не вредит, но «переобулся» за одну ночь», — рассказывает он.

Отец парня никому не рассказал, что у его сына есть алкозависимость — ему самому от этого было больно.

Александр понял, что принес горе своим близким.

«Я стал более нервным, у меня также ухудшалась память, выпадали волосы. В целом я стал менее выносливым. Когда употреблял алкоголь, физической активности не было, а потом вернулся к ней и понял, что мне в два-три раза труднее заниматься», — говорит он.

Алкозависимым людям Александр советует понять, что вокруг них целый невероятный мир, а жить в нем не дает какая-то бутылка.

«Я думаю, что нужно посмотреть на себя, понять, что вы чувствуете после пьянки. Не бойтесь изменить жизнь, ведь она точно станет лучше, ярче», — говорит он.

«Моя мотивация бросить пить — желание жить»

Владиславу (имя изменено) 38 лет. Мужчина работает в сфере строительства, занимает высокую должность.

Страдал от алкозависимости Владислав 23 года. Начал употреблять алкоголь в 15.

«Начиналась моя зависимость, наверное, стандартно — со школьной дискотеки.

В целом в моей семье мой отец и оба дедушки были алкоголиками. Уже после 30 это стало частью меня. Когда употребляешь какой-то алкоголь, становится легче, проблемы отходят на второй план.

Вечером приходил домой, выпивал, назавтра снова. На выходных, когда никуда ехать не надо, тоже пил. Организм требовал все большую и большую дозу алкоголя. Чем она больше, тем сложнее переработать», — рассказывает мужчина.

По словам Владислава, его родные знали, что он алкозависимый, но сделать с этим ничего не могли.

«У жены были периодические истерики, претензии, — говорит он. — Вообще мужчина от алкоголизма не страдает, он наслаждается, страдают окружающие».

Этим летом Владислав смог остановиться.

«Не знаю, каким чудом это получилось. Неделю меня трясло. Осознал и признал, что я алкоголик, а потом начал искать пути решения. Совершенно случайно наткнулся на книгу Лаврентия Губина «Личный путь к свободе. Алкоголизм». Довольно доступно и мотивировано для того, кто реально хочет вырваться из этого плена.

Полностью пока освободиться, правда, не удалось. Раз в месяц могу пропустить пиво или стакан виски, но того мучительного желания и последующей безвольности уже нет», — делится Владислав.

На вопрос, какая мотивация была у мужчины, чтобы завязать с алкоголем, он отвечает, что ему очень хотелось жить.

«Не быть ущербным каким-то. От постоянного употребления алкоголя стало болеть сердце, остальные органы. В определенный момент понял, что могу просто умереть», — объясняет он.

Владислав советует алкозависимым в первую очередь признать, что они таковыми являются.

«Дальше человек сам решит, каким образом он хочет с этим бороться, — рассказывает он. - Еще советую физическую активность. Я начал бегать. Когда принимаешь алкоголь — отраву — организм выделяет эндорфин, гормон счастья. Так вот, если занимаешься физической активностью, то он тоже выделяется».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».