В Москве устроили «голодный бунт» из-за акционного молока 7 5.11.2022, 18:02

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Видеофакт.

В московском районе Гольяново покупатели супермаркета устроили скандал с персоналом - все из-за молока по акции. Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Москва», местные жители пришли в магазин на улице Уссурийской, чтобы купить молоко за 24 российских рубля. Впрочем, товара уже якобы не было в наличии.

Потом покупатели увидели подписанные женскими именами коробки с молоком. Люди решили, что работники заранее продали акционный товар своим друзьям. Начался скандал.

«Ведете себя как быдло!2, - кричала возмущенная девушка-покупатель.

Продавец на агрессивные реплики ответила зеркально. Конфликт продолжался в служебном помещении. Неизвестно, чем закончился спор за молоко.

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