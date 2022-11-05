Что сейчас происходит на авторынках в регионах Беларуси? 5.11.2022, 18:15

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Наступила «эра автокомисов».

«Вечерний Гродно» побывал на гродненском авторынке в Южном, чтобы узнать, какие машины там продают и по каким ценам. Но оказалось, самым сложным было найти сам рынок — люди перестали пригонять авто на продажу.

Эра автокомисов?

Последние годы местом притяжения искателей автомобилей стал Южный рынок. На верхней парковке в выходные можно было найти от силы два десятка машин, поговорить с владельцами и узнать, что продают. Уже тогда гродненцы говорили о наступлении «эры автокомисов», но кто бы мог подумать, что это случится так быстро.

Раннее утро субботы. На рынке многолюдно, предприниматели открыли павильоны, стоянка заполняется автомобилями. Единственное место, где сохранилась утренняя тишина, — площадка на верхней парковке. Здесь уже не найти вывеску авторынка, но сюда всё равно по привычке приезжают.

На этот раз на парковке не было ни одной машины, которую бы выставил на продажу обычный человек. Часть парковки занял автокомис, остальное за забором — автомобили на аукцион.

Год ищет машину

На стоянку приехала «Лада». Мужчина средних лет идёт к машинам автокомиса и останавливается возле «Ситроен-Эвазион».

— Целый год ищу машину себе для работы, — рассказывает мужчина. — Хочу что-то «просторное», ведь занимаюсь сантехникой.

Автолюбитель признаётся, что перебрал десятки объявлений на интернет-площадках.

— Смотришь на фотографии — вроде неплохая машина, а приезжаешь — одно гнильё, — разводит руками гродненец, садится и уезжает на дальнейшие поиски.

Под стёклами, которые не успели оттаять на осеннем солнце, мы посмотрели, что предлагает комиссионка. Машин всего семь — два «немца» и пять «французов».

Продаётся «Опель-Астра» 2000 года выпуска за 2900 долларов, «Опель-Вектра» 1998 года за 2500 долларов.

Французский автопром представлен «Пежо 406» 1998 года за 2450 долларов. Ещё за один привет из девяностых, «Ситроен-Эвазион», просят 3500 долларов. «Ситроен-Ксара» 1998 года стоит 2200 долларов. Самыми «молодыми» стали авто 2001 года выпуска. «Ситроен-Ксантия» продаётся за 2250 долларов, а «Рено-Сценик» — за 3450 долларов.

— Хлопец, сабе шукаеш? Едзь на Славiнскага, там больш машын, — советует прохожий.

Главное — угадать с машиной

Куда более оживлённо было на площадке, где стоят конфискованные авто. Их можно приобрести с аукциона. Сделать это несложно: нужно выбрать необходимый автомобиль, зарегистрироваться на торги и внести 10 процентов стоимости авто в качестве задатка. В случае проигрыша взнос возвращается. Главное — угадать с машиной: она в таком состоянии, в каком пришла на аукцион. Хорошо если проблема в видимых дефектах — вмятинах, фарах, зеркалах. Но что под капотом и в каком состоянии мотор, известно только автомобильному богу. Уж как повезёт.

Машин тут куда больше. На момент возникает ощущение, что попал в музей советской техники под открытым небом — несколько старых УАЗов и даже мопед марки Delta за стартовый 561 рубль.

Самой дорогой машиной на площадке конфиската стал БМВ Х6 с разбитой фарой. Стартовая цена — 33 тысячи рублей. Ещё приглянулась «Рено-Лагуна» за 1700 рублей, «Пассат» 2005 года за 13 тысяч рублей, а также «Мерседес» Е240 1998 года выпуска за 4 тысячи рублей.

Сотрудники площадки рассказывают, что люди стали чаще покупать машины с аукциона, приходят, просят показать авто, а потом регистрируются на торги.

Неужели все иномарки остались в автокомисах?

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