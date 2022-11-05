«Мы зачищаем освобожденные территории, чтобы сдвинуть линию фронта» 1 5.11.2022, 18:27

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Наталья Гуменюк — о ситуации на Юге Украины.

Ситуация на Юге остается сложной, однако ВСУ держит огневой контроль. Украинские защитники «зачищают» освобожденные территории, чтобы двигаться вперед. Об этом рассказала пресс-секретарь украинского ОК «Юг» Наталья Гуменюк. В то же время в Херсонской области, по ее словам, ситуация несколько непонятна.

Пресс-секретарь отметила, что сейчас силы украинских военных на Юге страны направлены на то, чтобы «вычистить» освобожденные территории. Это поможет в будущем сдвинуть линию фронта в пользу ВСУ.

В то же время враги бодрствуют. Они пытаются наносить удары авиацией по позициям Вооруженных Сил, однако украинские защитники сбивают технику противника.

В ночь на 5 ноября на Юге ВСУ уничтожили:

- 2 вражеских вертолета;

- 6 дронов, летевших по Николаевщине;

- 2 дрона в Винницкой области.

По словам Гуменюк, оккупанты продолжают держать под огневым террором населенные пункты, которые недавно были освобождены украинскими защитниками. Ночью противники обстреляли из зенитно-ракетных систем С-300 поселка Высокополье и Трифоновку. Никопольский район также под постоянными обстрелами.

Наталья Гуменюк считает, что оккупанты сами не до конца понимают, что они делают. Захватчики активно окапываются и одновременно проводят эвакуацию войск.

Следует заметить, что россияне уничтожают все попадающиеся на их пути плавсредства. Вероятно, они не хотят, чтобы те, кто остался на правом берегу Днепра, могли воспользоваться ими.

Военное руководство и элитные подразделения россияне переместили на левый берег. В то же время остальные захватчики оставили «стоять насмерть» без возможности отступить.

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что оккупанты активно мародерят на временно оккупированной территории. В течение «эвакуации» россияне пытались вывезти чуть ли не все, что видели.

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