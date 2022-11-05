На «Бабушкиной крынке» сливки разливают в тетрапаки из-под шоколадного коктейля 5.11.2022, 18:29

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Причина - санкции.

Читатели бобруйского сайта komkur.info сообщили в редакцию об удивительном факте: в молочном магазине сливки продаются в тетрапаке из-под шоколадного коктейля. Журналист сходил в тот магазин и сам убедился, что так и есть.

Придя в магазин, журналист поинтересовался, есть ли в наличии сливки в тетрапаке, и ему предложили продукт, на упаковке которого написано: «Веселые внучата. Шоколад. Коктейль молочный».

«Да вы не сомневайтесь, там действительно сливки, — улыбнулась продавщица, — мы на «Крынке» спрашивали. Реальный состав напечатан на обороте».

Действительно, в купленной упаковке оказались чистые сливки. А когда журналист позвонил на номер телефона, указанный для отзывов и претензий, то девушка с предприятия рассказала, почему они оказались в емкости, предназначенной для коктейля. Причина банальная — проблемы с тарой:

«В связи с тем, что сейчас временно образовалась некоторая нехватка упаковки тетрапак на сливки, руководством было принято решение наливать в упаковку, которая есть в наличии, и клеить этикетку с составом. Причина нехватки — санкции, а тетрапак французский».

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