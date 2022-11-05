Мобилизация Шредингера 5.11.2022, 18:39

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Путин окончательно вгоняет себя в зависимость от собственных марионеток.

В РФ продолжается «спецоперация» по оболваниванию населения, которое и так уже утратило связь с реальность вследствие круглосуточной промывки мозгов. Государство и общество стремительно погружаются в бред: «мобилизация» как бы прекращена, но продолжается; российская армия вот-вот «победит»; уклонистов преследовать нет смысла, но в тюрьму посадят; война идет «по плану», но бездари-генералы провалили сроки. Кремлевскую вертикаль сотрясают публичные скандалы и поиски виноватых, в которых все громче звучат голоса главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Российский диктатор с каждым днем впадает в опасную для него зависимость от собственных клевретов. Почему так происходит, написал для «Апострофа» Владимир Шевчук.

Путин в режиме «ЧМО»

Путинские заявления относительно войны и провальной «мобилизации» все больше походят на бессодержательное бормотание из-за дверей психдиспансера. Кремлевский главарь продолжает спихивать все непопулярные решения на минобороны РФ. По его словам, «частичную мобилизацию» объявили по рекомендации Шойгу и его банды, и по их же просьбе Путин согласился с ее отменой.

Учитывая, что решение вводилось в действие президентским указом, возник вопрос, почему Путин не стал подписывать документ по официальному завершению режима «ЧМ»" - частичной мобилизации. Кремлевский диктатор уклонился от прямого ответа, сказав, что "не задумывался" об этом и намерен обсудить вопрос с юристами.

- Последние заявления Кремля («мобилизация», «грязная бомба», якобы участие Британии в ударах по российскому флоту в оккупированном Крыму) с трудом поддаются логическому анализу. Видно, что российское руководство уже самому себе не может объяснить, что и зачем они делают. Относительно «завершения мобилизации» единственное приближенное рациональное объяснение, что Путин тут пытается сыграть в "доброго царя", который услышал народный ропот и прекратил весь этот цирк с конями, хотя в реальности набор пушечного мяса продолжается, - говорит глава Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Растерянность элит

Не отстают от кремлевского главаря и другие представители российской верхушки. Сначала власти на местах начали массовые облавы на всех, кто подпадает под мобилизацию, но вскоре в городах-миллионниках начали отыгрывать все назад.

Для устрашения в правительстве РФ и Госдуме пригрозили уклонистам несколькими годами тюрьмы, проталкивая соответствующий законопроект, но глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас фактически дезавуировал такие заявления, сказав, что пока вопрос с тюремным наказанием не актуален. Он также поспорил с бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым, который (видимо, на фоне злоупотребления напитками) захотел вернуть в стране смертную казнь.

- Имеет место как игра в хороших полицейских, так и растерянность элит и госаппарата. Война проигрывается, возможный прямой конфликт с НАТО видится полной катастрофой, народ сотнями тысяч валит из страны. Бегут же не маргиналы, пьющие боярышник, а квалифицированные кадры. Народ массово уклоняется и на работу не ходит, экономика и финансы уже «поют романсы». Клишасы и ему подобные, с одной стороны, хотят успокоить народ, а с другой – создать условия для возвращения сбежавших, - отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Непоследовательность проявляется в действиях Рамзана Кадырова, который сказал, что в Чечне мобилизации не будет, так как хватает «добровольцев», но после сообщил, что Грозный готов и далее принудительно набирать на войну пушечное мясо.

Параллельно с этим Кадыров, пытаясь угодить Путину, нещадно критикует командование оккупационными войсками, которое допустило бегство рашистов с Харьковской области, а также в основных направлениях в ОРДЛО и юге Украины.

Криминальный тандем

Российское общество насквозь пропитано шовинизмом. Между областями и «нерусскими» республиками – социальная пропасть. Критика Кадырова не всегда может сработать среди «ватников», просто потому что генерал-неудачник Лапин – русский, а Кадыров – нет. В том числе, для этой публики на общефедеральный уровень Кремль выпустил полублатного «дядю Женю» Пригожина, познавшего, как и Путин, жизненные премудрости в питерской подворотне.

Евгений Пригожин, открыто набирающий на войну зеков, признался, что имеет прямое отношение к ЧВК «Вагнер». Он нещадно критикует верхушку минобороны РФ, также требуя мобилизации для детей российской элиты, которая якобы слишком расслабилась. Все это активно транслируется через кремлевские медиа-ресурсы, что уже сделало Пригожина весомым «спикером» по темам внутренней политики.

- Путин не хочет лично критиковать генералов, хотя все сваливает на них. Поэтому на манеж выпустили Пригожина и Кадырова в роли эдаких системных страшилок не только для Шойгу и Герасимова, но и для ФСБ. Через Пригожина Путин обращается к «глубинному русскому народу», который выиграть войну не может, а чувствовать себя проигравшим ничтожеством не хочет. Когда Пригожин говорит, что дети элиты должны идти на войну и бросается на журналистов с криками «хватит тут трепаться, бери автомат и иди убивать», то условный дядя Вова из Тамбова такие «перфомансы» активно приветствует, - пояснил глава Бюро анализа политики Виктор Бобыренко.

Тем не менее, бункерный диктатор продолжает наступать на старые грабли. Путин, как обычно, решая одну проблему, создает несколько новых. Политическая легализация Пригожина, переход Кадырова в статус де-факто федерального политика сокращают Путину поле для маневра. Они в купе с многочисленными «военкорами» и «патриотами Донбасса» за счет медийной активности влияют на рейтинги Путина как среди плебса, так и на внутриэлитном уровне.

Криминальный сброд требует от Путина войны «до победного конца» в ситуации, когда Кремль не способен победить даже в случае использования тактического ядерного оружия. Если сейчас Путин натравливает их на военных, обвиняя в провалах, то вскоре именно эти «пригожины», имеющие силовой ресурс, объявят именно Путина ответственным за проигранную войну.

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