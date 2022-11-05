В Гомеле обнаружили странный тендер пограничников

В Гомеле обнаружили странный тендер пограничников1
- 5.11.2022, 18:43
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Он касается наблюдательных вышек.
«Флагшток» нашел необычный тендер. В соответствии с госзакупкой, военным ВЧ 1242 (Гомельская пограничная группа на ул. Борисенко, 20) понадобилось 180 фундаментных блоков для создания «технических вышек постов технического наблюдения военной части».
Найти примеры наблюдательных вышек из фундаментных блоков не удалось.
В этом году эта военная часть уже закупила оружейные шкафы для хранения сотен единиц огнестрельного оружия — от пистолета до пулемета.