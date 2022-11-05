Пентагон: РФ не смогла уничтожить ни одного HIMARS 8 5.11.2022, 19:24

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В США опровергли очередной фейк россиян.

Россиянам не удалось уничтожить ни одну из переданных Украине дальнобойных американских РСЗО HIMARS, но украинская армия все еще нуждается в значительном количестве артиллерии для предстоящих боев. Об этом сказал Politico (перевод — liga.net ) неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона.

Он подчеркнул, что темпы расходов в этой войне высоки: Украина выпускает 4000-7000 артиллерийских снарядов в день, а Россия – около 20 000.

Представитель Пентагона прогнозирует, что в зимние месяцы фронт, вероятно, стабилизируется в районах Харькова и Бахмута, но все еще непонятно, чем закончится битва под Херсоном, прежде чем погода остановит бой.

Американский чиновник считает, что ситуация с Херсоном может решиться в ближайшие две-три недели. Но весной, по его мнению, бои станут только жестче. Он также заявил, что некоторые официальные лица США задаются вопросом: сможет ли Украина достичь своей конечной цели – изгнания российских войск со всей территории Украины, включая Крым.

Подчеркнем, что в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что американские дальнобойные ракетные системы HIMARS якобы «не оказывают существенного влияния на ситуацию» и «перемалываются в боях». И в Украине, и в США неоднократно опровергали «уничтожение» американских РСЗО россиянами.

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