Имеет ли право работодатель вызвать на работу в выходной? 4 5.11.2022, 19:27

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Объяснение юриста.

«Сыну выпало работать в выходной день – 7 ноября. Работодатель говорит, мол, заменить некем... Это вообще законно? Компенсация полагается?», - спросила у aif.by жительница Полоцка.

Если речь не идет об особых обстоятельствах, то без согласия работника это незаконно.

«По ч. 1 ст. 142 Трудового кодекса (ТК) работа в выходные дни допускается по предложению нанимателя и только с согласия работника или по инициативе работника с согласия нанимателя. Иными словами, между работником и нанимателем должно быть достигнуто письменное соглашение о работе в выходные (за исключением случаев, предусмотренных ст. 143 ТК: предотвращение аварии, оказание экстренной медицинской помощи и т. д.), - объясняет юрист Диана Грядовкина.

За работу в выходные дни по общему правилу предоставляется денежная компенсация. Вместе с тем наниматель вправе предложить работнику вместо доплаты компенсировать работу в выходной день предоставлением неоплачиваемого дня отдыха (ст. 69 ТК). Нужно учитывать и то, что, согласно Трудовому кодексу, за один календарный год работника можно привлечь к работе в выходные не более 12 раз. Превышать этот показатель нельзя, даже если работник выразил согласие в письменной форме».

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