Что и почем продают на Комаровке в эти выходные 3 5.11.2022, 20:24

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Картофель можно найти и за 80 копеек.

Последние дни погода не сильно радует минчан: то пасмурно, то дождь, то с утра стоит туман. Суббота выдалась чуть более теплой, оттого и людей на рынке было немало. «Минск-Новости» заглянули на Комаровку и выяснили, что сейчас самое ходовое и за сколько продают сезонную продукцию.

Все еще поражает, что в начале ноября некоторые продавцы предлагают купить летние ягоды: голубика за 25 рублей (1 кг) — удовольствие сейчас недешевое. Активно реализуют и яблоки, которые, кажется, не теряют актуальности никогда. И цена на них приятная: от 1,5 до 3,5. Дешевле стоят более мелкие, кое-где подбитые и кислые плоды, но вполне реально найти хорошее предложение всего за 1,7–2 рубля.

Все больше оранжевого цвета появляется на прилавках: мандарины и хурма привлекают внимание покупателей. Цена на мандарины стартует от 5 рублей.

Хурма же немного отстает от популярности мандаринов. Люди интересуются, спрашивают, вяжет ли, сладкая ли, но пока не спешат покупать. Видимо, сезон еще не наступил. Продают за 4–6 рублей. Среди прочего на рынке можно приобрести киви за 6–8, апельсины за 4 рубля. Все еще пользуется популярностью виноград: средняя цена по рынку — 5 рублей, есть сорта, которые можно купить за 3, а знаменитый «киш-миш» без косточек — за 5–6.

Цена на помидоры радует — 2–4 за кг, дороже обойдутся черри, на которые лучше откладывать не меньше 10 рублей (за кило). А вот стоимость огурцов сильно разнится: где-то плотные пупырчатые сорта можно купить за 4, где-то — за все 15. Так что присматривайтесь к ценам. На заметку: болгарские перцы есть за 4 рубля, можно найти и за 7. Правда, овощи подороже выглядят более выигрышно по сравнению с первым вариантом.

Белорусского картофеля на Комаровке хватает. Есть и крупные сорта, и помельче. Можно найти и за 80 копеек, но чаще встречается от 1,2. Не сильно уступает в цене и морковь — в среднем кило можно купить за 1,5 рубля. Чуть дороже обойдется свекла — стоимость стартует от 2 рублей. За 5 можно приобрести кило кабачков, которые еще остались у продавцов.

Грибов с утра мало. Польские боровики продают за 8–10 рублей, цены на белый гриб стартуют от 15 (за 1 кг). Если планируете купить дары леса, то приходите после полудня, когда грибники успеют вернуться с «тихой охоты». Сейчас погода более благоприятна для роста плодов грибницы: тепло и обильные дожди творят чудеса.

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