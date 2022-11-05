Ученые обнаружили в Марокко уникальную башню Римской империи 5.11.2022, 20:16

Находка поможет лучше понять систему римских укреплений.

В городе Волюбилис в Марокко польско-марокканская команда археологов обнаружила обзорную военную башню времен Римской империи. Подобные конструкции уже находили во время раскопок в Германии, Румынии и Шотландии, но в этой стране это произошло впервые, — пишет «Фокус» со ссылкой на Nauka w Polsce.

Археолог Мацей Чапский из Варшавского университета отметил, что новая находка поможет лучше понять систему римских укреплений, возводившихся на окраинах империи.

Марокко стало частью Римской империи около 40-х годов I века нашей эры. Однако до сих пор оно было изолировано не только географически, но и с научной точки зрения тоже.

Чтобы найти башню, ученые провели анализ спутниковых снимков, выбрав место ее расположения. В ходе поисков обнаружили самый южный участок. Свои предположения подкрепили десятками проведенных часов в библиотеках Лондона и Римини. Однако ничто не гарантировало успех.

- Нам посчастливилось начать копать в нужном месте, потому что смещение начальной точки на 500-600 м привело бы к пустому месту, — заявил Чапский.

Он также добавил, что башня является весомым вкладом в исследование системы римских пограничных укреплений, особенно уязвимых для набегов.

По словам исследователя, археологи обнаружили фундаменты и фрагменты стен. Их высота достигает около 80 см. Также была видна внутренняя лестница и фрагменты брусчатки. Наружная стена не сохранилась. На месте обнаружили некоторые фрагменты вооружения и вещи римских легионеров. В частности, историки обнаружили копья и гвозди, которые скрепляли римские сандали.

Сейчас археологи пытаются выяснить период, когда действовала эта оборонная система в Марокко. Пока считают, что она функционировала между I и III веками нашей эры, но есть гипотеза, что она была использована при правлении Антонина Пия. Также исследователи отметили, что знают о боях в этом регионе. Но их масштабы и результаты не слишком известны.

Ученые планируют собрать как можно больше данных об отношениях между римской администрацией и местным населением. В ближайшее время также будет опубликован отчет. А в следующем году начнутся раскопки в другом месте.

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