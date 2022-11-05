«Покупатель добавил меня в черный список, авто переоформлять не хочет» 4 5.11.2022, 20:03

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Автомобилист из Щучина разыскивает проданный Renault Scenic.

Покупатель Renault у Максима из Щучина наотрез отказывается переоформлять машину в ГАИ и уже добавил Максима в «черный список» своего телефона. Возникает вопрос – почему?

– В Щучине нет отделения ГАИ. В нашем городе нельзя снять с учета или поставить на учет автомобиль. Вот почему я продал машину без переоформления, поверил покупателю, – рассказывает свою историю «АвтоГродно» Максим.

– Мы привязаны к отделению ГАИ в Лиде. И туда я поехал, чтобы снять автомобиль с учета. Одновременно разместил объявление о продаже авто в интернете и, когда возвращался из Лиды уже с транзитными номерными знаками, позвонил покупатель, Владимир из Гродно, – вспоминает наш собеседник.

Владимир был настроен решительно, взял друга и они отправились навстречу к Максиму. Мужчины встретились в Щучине.

– Они осмотрели мою машину, сделали ксерокопию моего паспорта и собирались где-то в Гродно выписать счет-справку, а дальше оформить Renault на себя в ГАИ. Владимир рассчитался со мной, мы пожали друг другу руки и распрощались, – вспоминает Максим.

Максим был уверен, что Владимир уже оформил Renault на себя, но недавно получил «письмо счастья» за превышение скорости. А значит, машина все еще числится на нем. Нарушение было зафиксировано в Лидском районе.

– Я стал звонить Владимиру, а в ответ тишина. Написал ему в мессенджеры, он прочел сообщения и не ответил. На данный момент он заблокировал мои звонки. Очевидно, что он не хочет решать вопрос с переоформлением автомобиля.

– У вас есть мысли, почему Владимир заблокировал ваши звонки?

– Догадываюсь. Дело в том, что через дней 10 после покупки он стал звонить мне и ругаться: ему не понравилась ржавчина на машине. Во время покупки мы с ним проговаривали этот момент, говорили, что по Renault нужные кузовные работы и в момент осмотра машины его все устраивало. Но когда он погнал ее на СТО по ремонту кузова, ему не понравились суммы, которые называли мастера. Видимо, он был не готов к дополнительным вложениям. Думаю, из-за этой ситуации он не хочет контактировать со мной.

Максим предполагает, что Владимир мог продать Renault следующему человеку. Возможно, отзовется новый владелец. Либо очевидцы узнают Renault и подскажут Максиму, где стоит эта машина.

Отличительные черты Renault Scenic:

– Разбита задняя левая фара и заклеена скотчем

– Спереди на крышке капота есть защитный пластиковый элемент.

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