По Минску ездит необычное такси 5.11.2022, 20:41

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Автомобильный рынок переживает не самые простые времена.

Белорусская автомобильная ассоциация сообщила, что в сентябре продажи новых легковушек в Беларуси рухнули в десять раз — люди купили у дилеров всего 374 машины. В октябре ситуация была получше, но не принципиально. И тут «Онлайнер» получил видео с ВАЗ-2101 возле McDonald’s на площади Бангалор: у машины на бортах символика «Яндекс Go». Это что же, в такси будем ездить на «Жигулях»?

— Вот такое чудо увидели возле McDonald’s в Минске. Интересно, шутники или в такси уже и такое ездит? — задается вопросом автор видео.

Надеемся, что это все же розыгрыш. Не то чтобы есть какие-то предубеждения к легендарной модели ВАЗ, но современные авто все же далеко ушли в плане комфорта и безопасности. И раз уж на то пошло, в минском такси куда привычнее видеть Lada Vesta.

В «Яндекс Go» журналистам подтвердили, что автомобиль «Жигули» на видео к сервису не имеет отношения. В открытом доступе есть подробная классификация: какие машины подходят для каждого из действующих тарифов. Марка Lada присутствует в «Экономе»: El Lada, Kalina, Priora, Granta, Largus, Vesta и XRAY. Отдельно указано, что автомобили Lada других моделей к заказам сервиса не допускаются.

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