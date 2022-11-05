«Командиры 200-ых не позволяют забирать, нет тела – нет дела» 1 5.11.2022, 20:45

Россиянин пожаловался, что при выходе из окружения из 36-ти солдат в живых остались только 16.

Российский военный 752-го полка пожаловался на бесчеловечное отношение командиров к погибшим на Донецком направлении. Об этом свидетельствует перехваченный украинской разведкой телефонный разговор оккупанта.

На опубликованной аудиозаписи разговора вражеский боец объясняет, почему долго не выходил на связь.

- Некогда было звонить, из окружения выходили. Из 36-ти 16-ть вышли всего. И, бл*ть, 200-ых не позволяют забирать, нах*й. Нет тела – нет дела. Ну, возможно, он в плену и родственникам деньги держат, не выплачивают. Понимаешь, в чем смысл? – жалуется российский военный.

На это ему собеседница говорит, что «опять хитрят-мудрят».

- Да, они вот валяются (тела погибших – ред.), а мы не можем их забрать. Ну, а потом не знаю как: лет пять, возможно, будут судиться, возможно как-то добиваться, – говорит захватчик.

Он также рассказал, что нет никакой команды, которая бы ездила и забирала тела погибших – как контрактников, так и остальных.

Оккупант уточнил, что такие потери они понесли в районе Кременной, где ВСУ «долбят всем подряд».

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