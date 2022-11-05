Политзаключенный Олег Фомин вышел на свободу 5.11.2022, 20:55

Он провел за решеткой 2,5 года.

48-летний предприниматель, тренер по футболу из Волковыска Олег Фомин был задержан 15 августа 2020-го года. Ему присудили 2,5 года общего режима за «насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст.364 УК), сообщает «Вясна».

Также Олег должен выплатить «потерпевшему» милиционеру Вячеславу Иванову 2000 рублей.

Вместе с ним на 1,5 года «домашней химии» была осуждена и его жена Анастасия Фомина, которая бросилась мужу на помощь.

На суде Фомины своей вину не признали.

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