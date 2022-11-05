Новая военная база появится на востоке Польши

Новая военная база появится на востоке Польши4
- 5.11.2022, 21:00
- 3,214
Мариуш Блащак заявил, что Польша проводит политику отпугивания.
Новая воинская часть Войска Польского будет размещена в городе Кольно Подляского воеводства. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал договор с органами местного самоуправления о передаче соответствующего недвижимого имущества, передает «Польское радио».
На пресс-конференции в Кольно Мариуш Блащак подчеркнул, что новый батальон механизированной бригады будет иметь большое значение для безопасности Польши:
«Новое подразделение, которое появится в Кольно, войдёт в состав механизированной дивизии, создающейся на Подляшье. Её основной целью будет защита восточных рубежей страны – Подляского воеводства. Мы делаем всё для того, что бы враг не осмелился напасть на Польшу – увеличиваем численность Войска Польского, модернизируем его, развиваем Войска территориальной обороны. Проводим политику отпугивания».
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак напомнил, что польская армия ранее не дислоцировалась в Кольно. По его словам, наличие воинской части даст городу импульс для экономического развития, инвестиций и новых рабочих мест.