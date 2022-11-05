Новая военная база появится на востоке Польши 4 5.11.2022, 21:00

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Мариуш Блащак заявил, что Польша проводит политику отпугивания.

Новая воинская часть Войска Польского будет размещена в городе Кольно Подляского воеводства. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал договор с органами местного самоуправления о передаче соответствующего недвижимого имущества, передает «Польское радио».

На пресс-конференции в Кольно Мариуш Блащак подчеркнул, что новый батальон механизированной бригады будет иметь большое значение для безопасности Польши:

«Новое подразделение, которое появится в Кольно, войдёт в состав механизированной дивизии, создающейся на Подляшье. Её основной целью будет защита восточных рубежей страны – Подляского воеводства. Мы делаем всё для того, что бы враг не осмелился напасть на Польшу – увеличиваем численность Войска Польского, модернизируем его, развиваем Войска территориальной обороны. Проводим политику отпугивания».

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак напомнил, что польская армия ранее не дислоцировалась в Кольно. По его словам, наличие воинской части даст городу импульс для экономического развития, инвестиций и новых рабочих мест.

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