Стало известно, на какие специальности в Беларуси можно поступить без экзаменов 3 5.11.2022, 21:27

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Абитуриентов ждет очередное нововведение.

Постановление Минобразования №391 «О перечне педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов» опубликовано на Национальном правовом портале, пишет tochka.by.

Всего таких специальностей определено 23, среди них, например, дошкольное, филологическое и историческое образование, образование в области физической культуры и музейное дело.

Кто может поступить без экзаменов?

На указанные специальности без вступительных испытаний зачислят:

- тех, у кого есть дипломы I-III степени областного или минского городского этапа республиканских олимпиад за последний учебный год по первому профильному предмету для выбранной специальности.

- «золотых» и «серебряных» медалистов.

- выпускников профильных педагогических классов, у которых было не ниже «восьмерок» по профильным и «семерок» – по всем остальным предметам. Они должны будут пройти собеседование в вузе, а также отработать 5 лет по распределению после окончания учебы.

При этом абитуриенту любой из этих категорий еще нужна рекомендация педагогического совета учреждения образования, которое он окончил.

Ранее министр образования Андрей Иванец рассказывал, что ведомство готовится провести так называемые университетские олимпиады, победители которых получат право зачисления без экзаменов в региональные вузы. Кроме того, Минобразования планирует расширять практику набора в вуз «целевиков».

Как пройдет вступительная кампания 2023 года?

В 2023 году абитуриентов ждет очередное нововведение – централизованный экзамен (ЦЭ), который совместят с уже привычным ЦТ.

Планируется, что одиннадцатиклассники в качестве выпускных будут сдавать два предмета в виде централизованного экзамена: русский язык или белорусский язык по выбору и математику. Других экзаменов у выпускников в школе не будет. Результаты ЦЭ будут засчитываться при поступлении в вуз.

Таким образом, экзамен фактически заменит ЦТ по языку и математике, и не нужно будет сдавать эти предметы дважды за лето – в рамках сначала выпускных испытаний, а потом и вступительной кампании.

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