«За полгода заработал на ненужных вещах более $1200» 5.11.2022, 21:48

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Как белорусам выгодно избавиться от ненужных вещей.

«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет». Дядя Федор из мультфильма «Простоквашино» явно слишком молод, чтобы знать о скрытых резервах антресолей и дачных «сокровищах», которые с течением времени накапливаются в домах. Запасы, припрятанные бережливыми хозяевами, способны принести реальный доход. Myfin.by поговорил с белорусом, который уже 7 лет продает ненужный домашний скарб через интернет, и узнал, как можно расчистить квартиру и заработать на этом.

«Вы можете даже не догадываться, что эта вещь кому-то нужна»

Игнат – звукорежиссер, сейчас работает дома удаленно. Активнее стал реализовывать лишнее в последние полгода. Главной причиной называет нестабильную ситуацию в мире.

– Избавление от нажитого добра – действенный способ убить сразу двух зайцев. Расхламление позволяет стать более мобильным, особенно если посещают мысли о переезде. Плюс это дополнительные деньги, которые никогда не бывают лишними.

Для Игната продажа на различных интернет-площадках – хороший источник дополнительного дохода. По мнению молодого человека, занятие не требует больших усилий и времени, а вещи продают себя сами.

– Достаточно сделать качественное фото, детально описать товар и набраться терпения.Вы можете даже не догадываться, что вещь, которую вы продаете за ненадобностью, кому-то очень нужна.

У Игната есть даже история про давно пылящийся на полке сувенир в виде боксерской перчатки из стекла с надписью «Чемпионат Европы по боксу 2013 год». Его продажу молодой человек называет настоящим чудом.

– Я был уверен, что сувенир никому не нужен, поэтому выставлял на продажу без особой надежды. Думал, что лот вообще не вызовет интереса. Но покупатель нашелся в тот же день!

Хрупкий предмет пришлось хорошенько упаковать для отправки по почте. До последнего не верилось, что сделка правдива. Постоянно думал, что это мошенники. И пусть прибыль невелика – всего 15 рублей – но для абсолютно ненужной вещи, загромождающей пространство, это отличный исход.

«За полгода заработал на ненужных вещах более 3000 рублей» – а так вообще можно?

Журналисты попросили Игната подсчитать, сколько он заработал. Только за последние 6 месяцев получилось более 3000 белорусских рублей. И тут возникает логичный вопрос: что по этому поводу говорит закон? Например, можно ли назвать Игната предпринимателем и обязать платить налоги с дохода?

По закону – нет, так как Игнат продает свои личные вещи. Подобная торговля, как б/у, так и новых товаров, которые по каким-то причинам не подошли, для физических лиц не запрещена и не облагается налогом. Главное, чтобы она не приобрела систематический характер. Тогда налоговые органы могут заподозрить неладное и выяснить, не занимается ли человек незаконной предпринимательской деятельностью.

Определение предпринимательской деятельности дано в Гражданском кодексе. Основные характеристики: систематическая торговля товарами, которая направлена на получение прибыли на постоянной основе, рекламирование товаров в СМИ или другим способом, оптовые закупки и так далее.

Ходовой товар в интернете

По опыту Игната, большим спросом на интернет-площадках пользуется компьютерная техника.

– Видеокарты, оперативную память, процессоры можно продать быстрее всего. Именно эта категория товаров устаревает медленнее и дольше представляет ценность для покупателя. Так, с появлением криптовалюты случился настоящий бум на видеокарты. Так как мало кто мог позволить себе новую.

В 2015 году Игнат и сам приобрел видеокарту за $300. Сейчас бэушную можно продать в интернете за $200. Игнату удалось найти хозяина для своей карты 2007 года выпуска достаточно быстро – в течение недели.

– Из того, что быстро расхватывают, это объективы для фотоаппаратов и автомобильные запчасти. У меня получилось продать даже 1 колесо.

Новых хозяев через интернет нашли и следующие вещи Игната: картридер, видеокарта, объектив, приемник цифрового ТВ, монитор, 3 неисправных жестких диска, очень старый процессор, дорожная сумка, смарт-часы и древние плафоны для люстры.

– Конечно, скорость продажи зависит от актуальности товара, но всегда есть неожиданные сделки, как в случае с боксерской перчаткой. В основном любой товар уходит за 1–3 месяца, но лучше запастись терпением и не держать высокий ценник. Я не рассматриваю продажу ненужных вещей как заработок. Это больше расхламление с приятным денежным бонусом.

Как определять цену на б/у товар?

Игнат советует отталкиваться от цен на аналогичный товар у конкурентов, а главное – от стоимости нового.

– Здесь важно выставить адекватный ценник. Первоначально можно завысить стоимость, но в первые сутки необходимо следить за ситуацией и маневрировать.

Количество просмотров объявления, добавление в избранное и сохранение номера телефона – те звоночки, которые дают сигнал о снижении стоимости. И если активности по объявлению вовсе нет, то лучше уменьшить цену. Если вещь в хозяйстве не пригодится, то не обидно продавать ее даже в пять раз дешевле, – считает Игнат.

Стоит учитывать и сезонность товара. Например, шлепанцы представляли интерес в летний сезон. Туфли, которые никак не продавались, нашли хозяйку как раз перед началом нового учебного года. Шубой заинтересовались перед 8 марта.

При этом продажа одежды, по мнению героя, процесс более сложный и кропотливый. Даже с учетом подробного описания всегда появляются дополнительные вопросы о размере, высоте каблука и т.д.

– Купить дешево и продать дороже – такой алгоритм применим как раз к одежде. Футболку, приобретенную в секонд-хенде за 10 белорусских рублей, удалось пристроить за 20. В чем секрет? Изображение «Звездных войн». Оказалось, что люди готовы платить за вещи, которые связаны с их пристрастиями.

Чаще всего обувь и одежду просят отправить по почте. Раньше Игнат отказывал в такой просьбе, потому что не хотел вникать во все тонкости отправки. Сейчас молодой человек считает, что из-за этого терял половину своих клиентов.

При отправке посылок наложенным платежом, также лучше заложить ее стоимость в первоначальный ценник. Величина пересылки «Европочтой» зависит от веса. Если до 10 кг, то обычно выходит до 5 рублей.

А что делать, если деньги нужны срочно?

– Если деньги нужны срочно, то лучше обратиться в ломбард. По моему опыту, технику забирают за копейки, поэтому лучше нести продавать или закладывать именно драгоценности. Ценность представляет золото 585 пробы. Серебро тоже забирают за копейки, его, на мой взгляд, все же выгоднее реализовать на интернет-площадках.

По словам Игната, система в ломбарде напоминает быстрый кредит под внушительный процент. Сотрудник сразу же поинтересуется, собираетесь ли вы выкупать свое добро обратно. Деньги выдают на руки за минут 10-15.

– Но не все деньги, которые указаны в квитанции, вы получите на руки. Сумма оценки – это то значение, за которое ломбард планирует продать ваши драгоценности.

Например, грамм золота 585 пробы стоил почти 75 белорусских рублей в начале марта этого года. Сейчас стоимость незначительно снизилась. Драгоценные камни ювелир считает отдельно. Порадовало, что сдавать можно и непарные вещи, например, только 1 сережку.

В целом молодой человек считает, что с учетом всех издержек лучше продавать золотые изделия и украшения знакомым либо искать покупателя в сети. Но если драгоценности уже давно потеряли актуальность, то ломбард – неплохой вариант.

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