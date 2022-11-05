СБУ наложила арест на имущество главы «Мотор Сич» 1 5.11.2022, 22:02

Олигарха, сотрудничавшего с Лукашенко, обвиняют в госизмене.

Служба безопасности Украины наложила арест на все имущество президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По данным силовиков, был наложен арест на все имущество не только президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, но и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Оба, как напоминают в СБУ, подозреваются в государственной измене и работе на страну-агрессора.

Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд гривен - речь идет о денежных средствах в гривне, а также транспорте и недвижимости фигурантов. В ходе расследования сотрудники СБУ установили, что руководитель «Мотор Сичи» является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО «Мотор Банк».

Также силовики установили причастность топ-чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет крупным пакетом акций.

Отметим, что Богуслаев сотрудничал и с Лукашенко. В 2011 году «Мотор Сич» приобрела Оршанский авиаремонтный завод. Однако сотрудничество не задалось. В В 2018 году Лукашенко национализировал предприятие.

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