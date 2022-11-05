«Украинские военные в Луганской области освобождают по 500 метров ежедневно» 5.11.2022, 22:17

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что ни один населенный пункт не дается украинским защитникам просто.

Украинские военные ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области. Вскоре от Генштаба ВСУ можно ждать хороших новостей.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что ни один населенный пункт не дается украинским защитникам просто. Враг ведь успел подготовиться. Однако вскоре мир услышит от Генерального штаба ВСУ хорошие новости.

- Оккупанты успели зарыться. Им постоянно подвозят мобилизованных. Да, это не военные. Они плохо подготовлены. Но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает. Потери есть. Поэтому не надо забывать, какой ценой освобождают территории. Новости хорошие есть. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются каждый день, – заявил Гайдай.

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