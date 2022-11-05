Где дешевле фрукты: в регионах или Минске? 5.11.2022, 22:39

Сравнили цены на двух рынках.

Bar24.by cравнил цены на овощи и фрукты на рынке «Универсальный» в Барановичах и на «Комаровке» в Минске.

За помидорами и капустой – в Барановичи

Овощи на барановичском рынке преимущественно дешевле, чем на столичном.

Так, по более низкой цене 3 ноября в нашем городе продавали огурцы, капусту, лук (см. таблицу).

Ценник на помидоры в Барановичах стартовал от 2,5 рубля за кило, на минской «Комаровке» килограмм томатов стоил 6,5 рубля.

Зато в столице можно приобрести перец по более низкой цене: если на барановичском рынке этот овощ продавали 3 ноября по 3 рубля, то на столичном рынке можно было найти и по 2 рубля за кило.

Чеснок тоже дешевле в Минске. И прилично: 6,5 рубля за килограмм вместо барановичских 10-ти.

За фруктами – в столицу

Большинство фруктов из списка выгоднее покупать на минской «Комаровке».

Лимоны, хурму, фейхоа (заморский фрукт со вкусом земляники) обойдутся дешевле как минимум на 1 рубль. Цена на апельсины в столице ниже на 50 копеек. А виноград можно и вовсе найти по цене как минимум в два раза меньше, чем в Барановичах. К примеру, килограмм винограда россыпью предлагали за 2,5 рубля.

А вот груши дешевле на барановичском рынке: здесь цена за кило стартовала от 3 рублей, в то время как в столице от 4,5 рубля.

Цены на овощи и фрукты на рынках на 3 ноября 2022 года, за кг

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