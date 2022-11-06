«Орбан, чем пахнет российский газ»: в Варшаве возле венгерского посольства прошла яркая акция 6.11.2022, 4:11

Украинские активисты привлекли внимание к зависимости венгерского премьер-министра от действующей власти в Кремле.

В субботу, 5 ноября, участники акции принесли к посольству Венгрии в польской столице Варшаве куклу Путина, из задницы которой торчала фигура венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Совместными усилиями они освободили Орбана из его плена.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице общественной инициативы Euromaidan-Warszawa, которая была организатором акции, сообщает ТСН.

В сообщении в соцсети говорится, что этим художественным выступлением активисты хотели показать свою оппозицию политике венгерского правительства, которое не поддерживает антироссийские санкции Евросоюза из-за развязанной Кремлем войны в Украине.

- Тысячи убитых людей, замученные дети, разрушенные дома миллионов людей – все это делает Россия сегодня при поддержке венгерского правительства. Именно Россия – государство-террорист – разрушает сегодня экономику многих стран, а не европейские санкции! — говорится в сообщении.

Участники акции имели с собой флаги Польши, Венгрии, Украины и Европейского Союза, а также плакаты на польском, венгерском и английском языках: «Орбан, чем пахнет российский газ», «Путину на Венгрию», «Россия — страна террорист».

- Мы верим, что если Виктор посмотрит на мир с другой точки зрения, то сможет увидеть, что Россия – государство-террорист, что их газ не только воняет, но и смертелен, и что Россия – причина экономического кризиса в мире и, в частности, в Венгрии, а не санкции ЕС. – написали активисты в Facebook.

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