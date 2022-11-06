Эксперт: Белорусская техника отлично горит на рубежах Украины 6.11.2022, 5:00

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У России через полгода может закончиться военная техника.

Украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше военной техники РФ, чем оккупанты на заводах успевают восстанавливать.

Украинский военный эксперт Роман Свитан заявил, что у РФ сейчас постоянно идет отрицательное сальдо по количеству техники.

По его словам, россияне подымают с хранения старую военную технику, пытаются увеличить количество ее брони и сразу отправляют на линию фронта.

- После введения санкций у РФ скорость воспроизведения и производства новой техники уменьшилась раза в два, хотя они и увеличили количество смен до трех в сутки. Сейчас они заточены под подъем старой техники, которая есть на хранении, - рассказал Свитан.

Он отметил, что в связи с этой ситуацией Россия также начала снимать с хранения тяжелую технику в Беларуси.

- Белорусы практически всю свою технику уже передали россиянам. Она отлично горит на рубежах нашей родины. Потому в ближайшие полгода россияне точно столкнутся с полным отсутствием тяжелой техники как таковой, - подчеркнул эксперт.

По мнению Свитана, Россия обратится к своим малочисленным союзникам, чтобы получить новую военную технику.

- В ближайшие месяцы мы услышим такие просьбы россиян, из-за того, что наши войска, артиллерия и РСЗО уничтожает эту технику на полях, - подытожил он.

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